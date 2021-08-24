أعلن وزير الشئون الخارجية الجزائري ” رمطان لعمامرة ” في مؤتمر صحفي له عن قطع العلاقات الدبلوماسية لبلده مع المملكة المغربية اعتبارا من اليوم الثلاثاء .

وأشار رمطان لعمامرة خلال حديثه إلى أن القنصليات الجزائرية والمغربية ستواصل عملها الإداري المحض .. وأن هذا القرار لن يضر بالمواطنين الجزائريين والمغاربة المقيمين في البلدين .

وأكد وزير الشئون الخارجية الجزائرية على أن المغرب تقوم بأعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر منذ استقلالها منذ عام 1963 .. وأن بلاده ترفض أن تخضع لتلك السلوكيات وسياسات الأمر الواقع والأحادية الجانب الكارثية على المنطقة التي تتبناها المغرب .

وأضاف : ” الجزائر ترفض التدخل فى الشئون الداخلية للملكة المغربية مهما كانت الظروف خصوصا خلال أزمات سياسية وأمنية خطيرة هددت استقرار وأمن المملكة المغربية .. ومن جانبها تشن أجهزة الأمن والدعاية المغربية حربا واسعة النطاق ضد الجزائر وشعبها وقادتها ” .