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شاهد.. حسن روحاني يهين بشار الاسد!

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جرت العادة عندما يزور أي رئيس دولة ويلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني، يتم وضع علم بلد الزائر احتراماً، لكن يبدو ان ايران تنظر إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد كمسؤول تابع لإيران لا كرئيس دولة، وهذا ما بدى واضحاً مقارنة بالصور التي تجمع روحاني ببقية رؤساء الدول.

وشكلت الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة دسمة للنقاد والناشطين واعتبروا ان ايران تمعن بإهانة الأسد.

وكان بشار الاسد قد قام بزيارة مفاجئة الى العاصمة الايرانية طهران هي الاولى منذ بدء الازمة السورية قبل ثماني سنوات التقى خلالها المرشد علي خامنئي والرئيس علي روحاني.

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