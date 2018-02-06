شاهد.. دبلوماسى قطرى يعترف بعلاقات الدوحة مع تل أبيب وهكذا حرّفت الجزيرة تصريحاته

قالت صحيفة عكاظ السعودية إن قناة الجزيرة حرفت ترجمة خاصة بالدبلوماسى القطرى وأستاذ علم الاجتماع السياسى ماجد الأنصارى الذى أكد وجود اتصالات وعلاقات وثيقة بين الدوحة وتل أبيب خلال مشاركته فى ندوة بواشنطن،

وقال الأنصارى، خلال الندوة، إن دائما هناك علاقة جيدة بين النظام السياسى فى غزة وقطر حيث كانت الدوحة دوما بمثابة وسيط التنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن هناك وفدا إسرائيليا زار قطر.

وأضاف الأنصارى أنه يعلم منذ أن كان يعمل فى وزارة الخارجية القطرية لفترة أن هناك علاقة بين إسرائيل وقطر، وقال “كانت القناعة لدى صناع القرار القطرى أننا دائما يمكننا العمل من خلال الحوار ماهو أكثر مما نستطيع فعله عبر المقاطعة وأن يكون هناك نوع من الحوار دائما جار”.

تصريحات الأنصارى وضعت قناة الجزيرة فى مأزق والتى كانت تبث الندوة مما دفع القناة إلى تحريف ترجمة التصريحات إلى النقيض تماما، حيث ترجمت كلام الأنصارى إلى “كان هناك علاقة جيدة بين النظام الذى يحكم فى غزة، وقطر كانت تساعد القطاع بالتعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا، وأضاف المترجم ” أنا عملت فى وزارة الخارجية لفترة وكانت قطر دائما تدعم القضية الفلسطينية والحوار مع الأطراف المختلفة، وبعد حرب 2008 قطعت الدوحة العلاقات الدبلوماسية و… عندما تعلق الأمر بمساعدة غزة”.