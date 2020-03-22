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للمرة الأولى .. الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” ينشر صورة لوالدته بمناسبة عيد الأم

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نشر الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” صورة لوالدته الراحلة يوم أمس السبت بمناسبة عيد الأم وذلك للمرة الأولى حيث لم يظهر معها في أية مناسبة قبل أو بعد توليه الرئاسة .

حيث توجه من خلالها برسالة إليها فكتب في تعليقه عليها قائلا : ” فى عيد الأم .. أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت وكانت رمزا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء .. من كافحت وكانت سندا وعونا ” .

وتابع : ” إلى من ندين لها بما غرسته فى قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح .. إلى أمى التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة ” .

وأضاف الرئيس المصري في تغريدة اخرى : ” وإلى كل أم من عظيمات مصر أتوجه إليكن جميعً بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان .. عبد الفتاح السيسى ” .

 

 

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