مازال اختفاء أميرة ويلز كيت ميدلتون المثير للريبة يتسبب بخروج العديد من الشائعات والنظريات الغريبة في السوشيال ميديا وعلى منصة تيك توك بشكل خاص.

النظرية الأولى: وفاة كيت ميدلتون

أكد العديد من رواد السوشيال ميديا أن اختفاء ميدلتون مريب ومثير للجدل، وأن تلاعب القصر بالصور وتركيب صور لها يؤكد أنها فارقت الحياة وان القصر يحاول التستر على الأمر لأسباب غير معلومة.

الصورة المعدلة بالفوتوشوب لكيت ميدلتون تثير الجدل حول إختفاءها

النظرية الثانية: الأمير ويليام على خطى والده الملك تشارلز وكيت عانت عاطفيًا

قالت العديد من المصادر إن علاقة كيت مع الأمير ويليام كانت سيئة جدًا بسبب خيانة الأخير لها، مشبهين الابن بوالده الملك تشارلز الذي خان الأميرة ديانا في وقت سابق، وأضافت المصادر إن كيت تعاني عاطفيًا.

النظرية الثالثة: اقصاء كيت من القصر والمهام الملكية بسبب الخيانة

اما النظرية الثالثة فتتحدث عن أن كيت انتقمت من خيانة ويليام بنفس الأسلوب حيث خانته مع توماس كينغستون مما دفع القصر باقصائها والحجز عليها.

النظرية الرابعة: ويليام تخلص من كيت ميدلتون وعشيقها

من اخطر الشائعات التي انتشرت منذ أيام قليلة انتشرت بشكل كبير عبر تيك توك، وتفيد بان الجراحة التي أجرتها أميرة ويلز كانت عبارة عن عملية اجهاض لطفل غير شرعي.

وأكّدت الشائعات بأن ميدلتون كانت على علاقة سريّة مع عضو العائلة المالكة الراحل “توماس كينغستون” والذي توفي بشكل مفاجئ وصادم تزامناً مع وقت اختفاء ميدلتون وخضوعها لعملية جراحية.

وأوضحت المصادر بأن أميرة ويلز كانت حامل بطفل توماس وهذا ما فضح علاقتهما، حيث قامت باجهاضه بعد ان عرف زوجها الأمير ويليام بالأمر.

وتساءل المصدر ما اذا كانت وفاة توماس الصادمة انتحاراً أم أنه قُتل على يد الامير بعد اكتشاف علاقته بزوجته.

وبالرغم من انتشار الكثير من الشائعات والاقاويل الا أنه لا يوجد أي أنباء مؤكدة، ومع إصرار القصر البريطاني على أن الأميرة بحالة جيدة وتخضع لفترة نقاهة إلا أن اختفاء ميدلتون الطويل والصور المفبركة تؤكد وجود امر غير معلن.

متى ستعود كيت إلى واجباتها الملكية؟

غير متوقع أن تعود الأميرة إلا بعد عيد الفصح وهو يأتي في31 مارس من هذا العام، على الرغم من أننا لا نعرف حتى الآن متى سنرى عودة كيت، أصدرت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة بيانًا في أوائل مارس تزعم فيه أنه تم تأكيد حضورها لحدث Trooping the Colour في 8 يونيو، حيث ستقوم بتفقد الجنود الذين هم جزء من قسم الأسرة، في دورها كعقيد فخري في الحرس الأيرلندي.

ومع ذلك، في 5 مارس، أوضح مصدر من ويلز أن قصر كنسينجتون في لندن هو الوحيد القادر على تأكيد حضور الأميرة رسميًا في أي حدث، بمعنى آخر، سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت كيت ستحضر بالفعل Trooping the Colour.

لماذا نادراً ما تظهر كيت منذ إجراء الجراحة لها؟

أبقى القصر صامتًا على التقدم الذي أحرزته كيت منذ إجراء الجراحة، ولم يصدر سوى القليل جدًا من التصريحات حول الأميرة وبالكاد أي صور لها، كل ذلك في محاولة للحفاظ على خصوصيتها.

وفي اليوم الذي أُعلن فيه عن الجراحة، قال القصر إن كيت “تأمل أن يتفهم الجمهور رغبتها في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية لأطفالها؛ ورغبتها في أن تظل معلوماتها الطبية الشخصية خاصة. ولذلك، لن يقدم قصر كنسينجتون في لندن تحديثات حول التقدم الذي تحرزه الأميرة إلا عندما تكون هناك معلومات جديدة مهمة يمكن مشاركتها”.

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