تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من مقابلة الإعلامي المصري، الساخر، باسم يوسف، في جزئها الثاني مع الإعلامي بيرس مورغان وما قاله في رد على سؤال حول لماذا لا تستقبل مصر الفلسطينيين؟

🚨حصريا وعبر X "



المقابلة الاشهر عالميا هذا الاسبوع بين باسم يوسف وبيرس مورغان عن الاحداث بالشرق الاوسط



مترجمة "باللغة العربية "

pic.twitter.com/4WCPbF9B2g — اوبزيرفر | (@B667i) November 2, 2023

وقال باسم يوسف في مقطع الفيديو المتداول والذي وصفه رواد مواقع التواصل بأنه “رد مفحم” و”جزء عظيم” من المقابلة: “هذا ما تريده إسرائيل بالضبط وهذا ما سيشعل الحرب العالمية الثالثة هذا هو أسوأ حل، هؤلاء فلسطينيون وهذه أرضهم وفجأة تأخذوها، لماذا؟ بشكل أساسي هم (الفلسطينيون) يطردون من منازلهم والآن دولة أخرى عليها أخذهم؟..”

رد مفحم من باسم يوسف أخرس به بيرس مورغان عندما سأله "لماذا لا تأخذون الفلسطينيين إلى سيناء أو أي دولة عربية؟" pic.twitter.com/CE0XJAjjN4 — Dr Mahmoud Saad د محمود سعد (@doc_mahmoudsaad) November 2, 2023

وتابع قائلا: “هل ترى ما سيحدث؟ تخيل هذا -ولأن المسؤولين الإسرائيليين تحدثوا علانية عن الموضوع ولماذا لا يغادرون فقط إلى سيناء؟- هل تعلم ما سيحدث؟ هؤلاء سيدفعون إلى سيناء ومليونا شخص يعيشون في مخيم للاجئين ماذا تتوقع أن يحصل؟ اضطرابات فوضى وبعد سنوات قليلة سيأتي الإعلام الغربي بكاميراتهم ويقول أنظروا إلى هؤلاء العرب يقتلون بعضهم من الجيد أن إسرائيل تخلصت منهم وبعدها سيذهبون إلى الضفة الغربية وفجأة 3.5 مليون شخص يدفعون إلى الأردن..”

وأضاف: “الفكرة بمجملها ولماذا لا يأخذهم الأردن ولماذا لا تأخذهم مصر، نفس السؤال.. أوروبا لديها 44 دولة لماذا لا يأخذون إسرائيل؟ بأمريكا هناك 50 ولاية لماذا لا يعطونهم فلوريدا؟.. فكرة أنكم عرب وكلكم سواء، لا، لأنه ماذا سيحصل بعدها؟ ستنتقل إسرائيل إلى الأردن وتقول أيها السعوديون لماذا لا تأخذوا الأردنيين، هذا ليس حلا..”

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جزء عظيم من لقاء بيرس مورغان و باسم يوسف

و رد قوي على

" لماذا لا تأخذون الفلسطينيين الى سيناء او دولة عربية ؟ "



pic.twitter.com/kWZwoAl1XE — TRAVIS | تراڤس (@irode0) November 1, 2023

اللقاء الثاني لباسم يوسف مع بيرس مورغان الأكثر رواجًا على محركات البحث

وفيما أصبح «فيديو باسم يوسف مع بيرس مورجان» متصدرا قوائم الأكثر مشاهدة ورواجا، وتم الاحتفاء به، نشر كثيرون آنذاك تعليقات لغير عرب، أكدوا فيها تفكيرهم الجاد حول منظور آخر للقضية الفلسطينية، ما اعتبره كثيرون انتصارا لتلك القضية. وحول حلقة باسم يوسف مع بيرس مورجان الثانية، دون الإعلامي المصري أنها «محاولة لإيصال صورة وفكر مختلف لجمهور لا يسمع وجهة نظرنا على الإطلاق، أتمنى إنه يكون حوار يعيش لفترة مش مجرد شيء وقتي».

وعلق كثيرون على اللقاء الثاني لباسم يوسف مع بيرس مورجان، معتبرين أن تسجيل الحلقة قبل إذاعتها قد يضعها في احتمالية حذف بعض المقاطع منها، مطالبين باسم بحصوله على نسخة منها قبل تحريرها، ونشرها حال تم حذف أجزاء منها. فيما أشاد آخرون بأداء باسم في مداخلته الماضية مع بيرس مورجان، وإيصال أصواتهم إلى العالم الغربي، متمنيين أن يكون للقاء الثاني والحوار المسجل أثر أكبر من الأولى. فيما طالب آخرون بأن يكون حوار باسم يوسف مع بيرس مورجان مترجما، على منصات مختلفة وبلغات مختلفة بعد إذاعته.

دعوة بيرس مورجان لـ باسم يوسف

وفي وقت سابق وجه المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان، الشكر للإعلامي الساخر المصري، باسم يوسف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، داعيًا إياه للظهور معه مجددًا، في برنامجه قائلًا: “شكرًا باسم.. أود أن أجلس معك شخصيًّا في جولة ثانية، لديك صوت قوي ومهم في هذه الأزمة”.

وجاء ذلك بعد منشور، نشره باسم على موقع “إكس”، يؤكد فيه احترامه لبيرس مورجان، قائلًا: “أنا لا أنشر هذا من أجل تسجيل نقاط على بيرس، أنا لا أتفق مع بيرس حول الكثير من الأشياء.. لكنني أحترمه في قدرته على استضافة الأشخاص ذوي الآراء المتعارضة، ومنحهم مساحة للتحدث، على الرغم من المحادثات الساخنة، والمقاطعات… بيرس: لا يعجبني رأيك ولكني أحترمك، آسف لسوء الفهم… ادعوني إلى لندن لإجراء مقابلة في الإستوديو. أنا أطير على الدرجة الأولى.. من يريد رؤية هذا؟”، ليرد عليه بيرس بأنه هو من سيذهب إليه في أمريكا للقائه.

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