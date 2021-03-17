أدلى الرئيس الأمريكي ” جو بايدن ” بتصريحات له خلال مقابلة مع شبكة ” إي بي سي نيوز ” الأمريكية وجه من خلالها رسالة صادمة إلى المهاجرين القادمين إلى بلاده من أمريكا الوسطى .

فقال بايدن : ” إن على مواطني أمريكا الوسطى البقاء في قريتهم أو مدينتهم أو مجتمعهم عوضا عن القدوم إلى الولايات المتحدة .. أستطيع أن أقول بكل وضوح لا تأتوا إلى هنا ” .

وتأتي تلك الرسالة بالتزامن مع مواجهة الولايات المتحدة أكبر موجة مهاجرين على حدودها الجنوبية الغربية منذ 20 عاما حيث تواجه إدارة بايدن هناك أزمة إنسانية متفاقمة .

كما خالف الرئيس الأمريكي بذلك كل تصريحاته وسياساته التي اتبعها منذ توليه الرئاسة في 20 يناير الماضي إذ تبنى موقفا منفتحا إزاء المهاجرين على عكس الرئيس السابق ” دونالد ترامب ” .

وتحدث وزير الأمن الداخلي الأمريكي ” أليخاندرو مايوركاس ” أن واشنطن ستواجه مزيدا من موجات المهاجرين على الحدود مع المكسيك أكثر مما واجهته البلاد على مدار 20 عاما .