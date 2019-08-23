شاهد..جونسون يثير الجدل بوضع قدمه على الطاولة أمام ماكرون

تداولت وسائل الإعلام صورة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يضع قدمه على الطاولة أثناء جلوسه أمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

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الصورة حملت معان عميقة بحسب وسائل الإعلام العالمية.. “بوريس جونسون يرفع قدمه في وجه إيمانويل ماكرون في عقر داره”، كما لو أن “جونسون بطل البريكست الذي داس على الموقف الفرنسي”.

غير ان فيديو قصير نشره صحفي كشف أن جونسون وضع قدمه على طاولة القهوة لمدة ثانية فقط.

ووفقا لما أظهره المقطع المصور فإن ماكرون نفسه من بدأ بالمزح حول طاولة القهوة التي يمكن أن تكون بمثابة مسند للقدمين.

ويظهر الفيديو الرئيس الفرنسي وهو يبتسم، فيما يواصل بوريس جونسون الحديث بإيماءة قدمه إلى الطاولة، ثم يعتذر فورا لرفع قدمه تجاه المصورين. لذلك لا يمكننا القول إن حركة رئيس الوزراء البريطاني كانت مقصودة أو مهينة، بحسب صحيفة “L’Obs” الفرنسية.