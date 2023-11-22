الممثل الأمريكي “جيمس وودز” قام بنشر تغريدة، عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، طالب فبها بإبادة الفلسطينيين ورفض وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل قتل سكان قطاع غزة “جميعا”.

وكتب الممثل الأمريكي في إحدى التدوينات على حسابه عبر منصة “إكس” : “لا لوقف إطلاق النار(في غزة).. دون إتفاق .. ولا غفران” مضيفآ هاشتاج “إقتلوهم جميعا”.

منتج أوبنهايمر.. إقتلواهم جميعا

تأتي هذه التدوينة كرد على صورة نشرها “أولي لندن”، الناشط المناهض للمتحولين جنسيآ، وهو شخصية إشتهرت على الإنترنت في لندن بإجراء جراحات تجميلية متعددة تهدف إلى جعله يبدو مثل جيمين، عضو الفرقة الكورية الجنوبية BTS.

تدوينة جيمس وودز

وتظهر الصورة التي نشرها، أولي لندن، مجموعة من المناصرين لـ القضية الفلسطينية، التي أرفقها أولي بتعليق قال فيه إنهم يدوسون على جرو يلبس العلم الإسرائيلي وربطت ربطة عنق حول رقبته بالعلم الفلسطيني .

وردا على هذا المنشور، قام إيلون ماسك بحظر التدوينة بعد نشرها بساعات وهو ما حذر منه الملياردير الأمريكي مؤخرًا بحظر جميع الحسابات على منصته التي تساعد على نشر العنف والكراهية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

إبلون ماسك و جيمس وودز

العنف ضد الفلسطينيين

وبعيدآ عن تغريداته الأخيرة حول الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كان وودز على الدوام منتقدآ صريحآ للأمم المتحدة، حيث وصفها بأنها حفرة أموال للولايات المتحدة وأدان الدبلوماسيين الذين يتهربون من المسؤولية وإستخدم وودز بشكل متزايد وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للتعبير عن معتقداته السياسية .

من هو جيمس وودز ؟

ويعد الممثل والمنتج الأمريكي جيمس وودز هو أحد أبرز الممثلين في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وله العديد من الأعمال السينمائية الناجحة أبرزها فيلم الأكشن “Videodrome” عام 1983، وفيلم الرسوم المتحركة “Hercules” عام 1997، مرورًا بفيلم الإثارة “Vampires” عام 1998، وفيلم الرومانسية والدراما “The Virgin Suicides” عام 1999، ليقرر بنفس الفترة مشاركته أيضًا كمنتج منفذ لعدد من الأعمال منها فيلم الأكشن “Cop” عام 1988، والمسلسل التليفزيوني “Shark” عام 2007.

وشارك “وودز” مؤخرًا كمنتج منفذ لفيلم الدراما والسيرة الذاتية “Oppenheimer” والذي حقق إيرادات فاقت كل التوقعات نظرًا لكون هذه النوعية من الأعمال لا تحقق النجاح المرجو منها سواء بشباك التذاكر الأمريكي أو العالمي، حيث نجح الفيلم في تحقيق إيرادات عالمية بلغت 949 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 100 مليون في سابقة هي الأولي لهذه النوعية من أفلام الدراما والسير الذاتية وسط توقعات بترشح الفيلم للعديد من الجوائز العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

يذكر أن آخر مشاركات جيمس وودز كممثل كانت بالفيلم القصيرة “Once Upon a Studio” احتفالًا بمرور 100 عام على إنشاء شركة “ديزني” وقام بتقديم الأداء الصوتي لشخصية “هاديس” ضمن أحداث الفيلم الذي تم عرضه بشهر أكتوبر الماضي.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »