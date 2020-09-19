خرج ” أمير برعام ” قائدالمنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بتصريحات له في مقابلة أجراها مع صحيفة ” إسرائيل اليوم ” العبرية .

والتي تحدث من خلالها عن إمكانية إغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني ” حسن نصر الله ” ولك في ظروف معينة لم يحددها .

فبسؤاله عن هل هناك إمكانية أن يكون حسن نصر الله هدفا للإغتيال .. أجاب قائلا : ” نعم في ظل ظروف معينة .. في الوقت الحالي هذا ليس مناسبا لكن الأمور يمكن أن تتغير ” .

وتابع أمير برعام : ” يحتاج نصر الله دائما إلى معرفة أن المخبأ مكان جيد .. يحتاج إلى البقاء هناك ويحتاج أيضا إلى معرفة أنه لا يوجد مكان لا يمكن العثور فيه على شخص ” .

وردا على سؤال عن السبب من عدم وجود جنود إسرائيليين في المنطقة الحدودية وهل يكون خوفا من أن يكونوا هدفا لحزب الله .. قال : ” هناك دوريات مدرعة .. ليس علي أن أتصرف كالأحمق يريد نصر الله قتل جندي إسرائيلي ولا أنوي السماح له بذلك ” .

وأشار إلى أنه في حال تمكن حزب الله من قتل جنود إسرائيليين فلن يكون وحده من سيدفع الثمن بل أيضا سكان جنوب لبنان .