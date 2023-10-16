اتخذ اللاعب محمد صلاح قائد منتخب مصر خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة.

وعُلِم من مصدر موثوق، فإن قائد منتخب مصر تبرع أمس الأحد لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات لـ الشعب الفلسطيني في غزة.

محمد صلاح يتبرع للشعب الفلسطيني

‎وأوضح المصدر أن هذا التبرع يأتي من رغبة اللاعب في اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع تساعد في دعم الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الراهنة.

ويعيش الشعب الفسلطيني محنة شديدة نتيجة العدوان الغاشم، الذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا والشهداء، في أنحاء مختلفة بقطاع غزة.

وتسابق العديد من نجوم الكرة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني، برسائل إنسانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسمت الجماهير العربية حول موقف محمد صلاح بالصمت عن دعم القضية الفلسطينية، ما بين مؤيد ومعارض.

خسارة محمد صلاح

وخسر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر، لصالح الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام.

وذكر الحساب الرسمي لرابطة البريميرليج، على منصة “‘إكس”، أن سون هيونج مين، هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي بتصويت الجماهير.

محمد صلاح من جهته، يتواجد رفقة منتخب مصر في الإمارات حاليا من أجل خوض مباراة ودية أمام الجزائر مساء اليوم الاثنين.

وشارك محمد صلاح في فوز مصر على زامبيا وديا بهدف مقابل لا شيء قبل أيام في الإمارات أيضا.

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