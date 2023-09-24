تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني كل سنة في 23 سبتمبر تخليداً لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

رونالدو بالزي السعودي الوطني يجتاح المنصات

وتقام احتفالات خاصة وتنتشر في مختلف أنحاء المملكة فعاليات تواكب هذه المناسبة الوطنية، وهذه السنة خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بعد أن نشر نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس مقطع فيديو يوثق احتفال الفريق بهذه المناسبة.

وظهر نجوم نادي النصر، بالزي الوطني السعودي “الثوب والشماغ”، وعلى رأسهم قائد الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وزميله السنغالي ساديو ماني.

وكان كريستيانو قد شارك في فعاليات اليوم الوطني للسعودية خلال العام الماضي، وظهر بالثوب، كما أدرى رقصة “العرضة”.

وتداول المستخدمون السعوديون مقطع الفيديو ولقطات للاعب البرتغالي بالزي الوطني السعودي بكثافة كما نشرت حسابات عديدة كواليس لاعبي النصر عند تصوير المقطع.

شي ما شفتوه … كواليس لاعبي النصر بالزي السعودي 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 pic.twitter.com/XsGnADhLg8 — داريو النصر (@Nfcdiario) September 21, 2023

ووصل الحال بالبعض بمناداته بـ “الشيخ رونالدو” بسبب احتفاله باليوم الوطني.

تبحث عن أجمل من احتفل باليوم الوطني؟

انظر امامك الشيخ ابن الشيخ رونالدو❤️ pic.twitter.com/rrkaZBRMQx — ديسلر (@hullf) September 21, 2023

أثار الفيديو إعجاب العديد على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قامت الجماهير العربية والسعودية بالتفاعل مع مقاطع الفيديو التي تبرز مشاهد التضامن والتواصل بين الرياضيين والجماهير في هذه المناسبة الخاصة.

وقام العديد من المستخدمين بالتعبير عن إعجابهم بلحظة ظهور رونالدو وهو يرتدي الزي السعودي التقليدي والشماغ، مؤكدين أهمية هذه اللمسات في تعزيز الروابط والعلاقات بين الرياضيين وجماهيرهم في المملكة.

جورجينا بالعباءة

وظهرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، وهي تتسوق من أحد المتاجر في الرياض، وترتدي عباءة باللون الأخضر.

ويُذكر أن النجم البرتغالي يحظى بشعبية واسعة في المملكة خصوصاً بعد انتقاله للعيش هناك ولعبه مع نادي النصر السعودي.

وانضم رونالدو البالغ من العمر 38 عاما إلى نادي النصر في يناير الماضي، ووقع عقدا يمتد حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويا.

ويتصدر حاليا قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 7 أهداف، متفوقا على زميله ساديو ماني وسالم الدوسري نجم الهلال، اللذين سجل كل منهما 6 أهداف.

اليوم الوطني السعودي

تحتفل السعودية باليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر الجاري، من خلال العديد من الفعاليات والأحتفالات الثقافية والفنية، وتكون هذه الاحتفالات ليس على مستوى المملكة العربية السعودية فقط، بل وعدد من الدول العربية الآخرى من بينها الإمارات العربية المتحدة والتي تقدم وصلة غنائية للاحتفال باليوم الوطني السعودي بمشاركة عدد من النجوم على أرضها.

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