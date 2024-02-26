شارك لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو جمهوره ومحبيه، صور له من خلال صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” مع ابنه وعلق عليها قائلًا ” اليوم مع شريكي”.
كريستيانو رونالدو بطلاء أظافر
حيث نشر كريستيانو رونالدو صورتين تجمعانه بإبنه، وكان الملفت في الصور ظهور رونالدو بطلاء أظافر باللون الأسود، وانهالت التعليقات السلبية عليه.
لماذا يضع رونالدو طلاء أظافر؟
ووفقًا لصحيفة “بيلد” (Bild) الألمانية، انتقد حساب “كيووي” (Keewee) على تويتر، أولئك الذين يتساءلون عن سبب طلاء رونالدو لأظافر قدميه. ويقوم رونالدو بطلاء قدمه للحماية من الالتهابات الفطرية والبكتيرية أثناء اللعب في حذاء كرة القدم الخاص به.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطلي رونالدو أظافر قدميه بالأسود خلال “يورو 2016” ويومها فازت البرتغال على فرنسا صاحبة الأرض في النهائي وتوجت باللقب.
رونالدو يحتفل بيوم التأسيس
وقد ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، ولاعبون آخرون ومنهم كريم بنزيما مهاجم فريق اتحاد جدة، وهما يرتديان الثوب السعودي احتفالًا بيوم تأسيس المملكة.
ويُذكر أن النجم البرتغالي يحظى بشعبية واسعة في المملكة خصوصاً بعد انتقاله للعيش هناك ولعبه مع نادي النصر السعودي.
وانضم رونالدو البالغ من العمر 39 عاما إلى نادي النصر في يناير الماضي، ووقع عقدا يمتد حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويا.
يذكر أن رونالدو لديه حبيبة في حياته وهي جورجينا رودريغيز، ولديه 5 أولاد ليس جميعهم من جورجينا بل اثنان فقط.
يخرب بيت اللوليات الوهابية هههههههههه
ضيعوه للراجل هههههههههه يا حسرة عليك يا جورجينا هههههههههه خذي راجلك وارحلي بسرعة هههههههههه مين يدري ، ربما حتى انتي يعملوكي مرضعة كبير خلال الايام الجاية هههههههههه وانسي شي اسمو كوحكاح ههههههههه
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