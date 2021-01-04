أثار مقطع فيديو لزواج سيدة أعمال سعودية من شاب بملامح باكستانىة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط ردود فعل متباينة من رواد السوشيال ميديا، ففى الوقت الذى قال فيه البعض إنها تزوجت من سائقها، إلا أن هناك من نفى هذه الرواية وأكد زواجها من أحد أبناء عائلتها من أصل باكستانى.

وحمل مقطع الفيديو تعليقًا جاء فيه: “سيدة أعمال سعودية، تقدر ثروتها بـ8 مليارات دولار وتمتلك عقارات في مكة وباريس، تتزوج من شخص يقال إنه سائقها الباكستاني”، لتتباين ردود فعل رواد “السوشال ميديا” بالتعليق على الموضوع بين مؤيد ومستغرب.

سيدة الاعمال #السعودية سهو بنت عبدالله المحبوب والتي تقدر ثروتها بـ 8 مليار دولار تتزوج من سائقها الباكستاني الجنسية



pic.twitter.com/GcBXkgVvZm — الجهراء اليوم (@aljjahra_q8) January 3, 2021

وأشار بعضهم إلى أن الحب لا يعترف بالفروقات المادية ولا يفرّق بين جنسية وأخرى، داعين لهم بأن يوفقهما الله ويجمعهما بالخير.

فيما أشار بعضهم إلى أن المعلومات الواردة في التعليق خاطئة، نافين أن تكون قد تزوجت من سائقها، ومؤكدين أنها تزوجت من أحد أبناء عائلتها، ولكن له أصول باكستانية. بينما علق آخرون أن لعائلة العريس تاريخًا عريقًا في خدمة المملكة السعودية، حيث أسس جدّه كلية الهندسة في جامعة البترول، كما نفوا أن تكون ثروتها بذلك الحجم.

غير صحيح مايتم تداولة من زواج سيدة الاعمال سهو عبدالله المحبوب من سائقها ، والقصة ان سيدة الاعمال السعودية بالجنسية تزوجت بأحد ابناء عائلتها من اصل باكستاني وثروتها لم تقدر فعلياً بـ 8 مليار دولار .. pic.twitter.com/MNgKpE6Yu2 — أنا فهد (@fahudi_be) January 2, 2021

يُذكر أن سهو عبد الله المحبوب، تزوجت بحفل زفاف عائلي بحسب ما أوضح الفيديو، وكان ذلك بتاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلا أن مقطع الفيديو بدأ بالانتشار منذ يومين ليلاقي رواجًا كبيرًا بين المتابعين، الذين عبروا عن مفاجأتهم من تفاصيل الزواج، معلقين بأن “الدنيا حظوظ”.

عرب سوشل میڈیا میں وائرل خبر



سعودی خاتون سھو بنت عبداللہ المحبوب جو 8 ارب ڈالرز اثاثوں کی مالک ہیں،ان کی ملکیت میں مکہ مدینہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ہوٹلز اور پلازے ہیں،سھو کا دل اپنے پاکستانی ڈرائیور کی محبت میں گرفتار ہوا اور سھو نے نئے سال کے آغاز پر ان سے شادی کرلی. pic.twitter.com/pBEWxRnjLb — Hafeez Durrani (@HD_230) January 2, 2021

وبعد تداول مقطع الفيديو لزفاف العروسين، استنكر البعض ما حمله المقطع، من قيام العروس باحتضان العريس، قائلين: إنه “نشر حركات مخلة بالآداب والذوق العام، وترويج لثقافة دخيلة على المجتمع السعودي” وفق تعبيرهم.