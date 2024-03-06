ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، خلال الساعات القليلة الماضية، بالحديث عن زواج جورجينا برونالدو وتلميحاتها بشأن اعتزاله.

بخصوص موضوع الزواج فقد فاجأت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجز متابعيها بمنشور غامض عبر حسابها على إنستجرام، بعد ساعات قليلة من إطلالتها المثيرة في حفل للموضة بفستان أحمر مستوحى من قميص مانشستر يونايتد يحمل اسم كريستيانو رونالدو والرقم 7.

جورجينا تثير الجدل حول زواجها من رونالدو

ونشرت جورجينا بطاقة دعوة لحفل زفاف مكتوب عليها جورجينا رودريغيز اليوم بالرياض السعودية، الساعة 7 مساء، حيث وضعت صورة قلب وتحتها اسمها بالكامل مع كتابة تاريخ يوم الثلاثاء 5 مارس 2024.

ويترقب جمهور النجم البرتغالي، مهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو الموعد الذي حددته شريكته بشغف، متسائلين إن كانا سيتزوجان اليوم فعلا بعد سنوات من التأجيل، أنجبا خلالها عددا من الأطفال.

الحدث الأهم زواج چورچينا وكريستيانو رونالدو بكرة 5 مارس pic.twitter.com/vbyTU5bf8v — عبدالقادر 🇵🇸 (الديب) (@A7mdabdelkader7) March 4, 2024

من هي جورجينا رودريغيز؟

إلى جانب كونها من مشاهير السوشيال ميديا وعارضة ناجحة، تعدّ جورجينا رودريغيز من رموز وعاشقي اللياقة البدنية، ويعتبرها العديد من المتابعين مثالاً للياقة البدنية والرشاقة.

نشأتها:

ولدت جورجينا رودريغيز في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين في 27 يناير عام 1994، لأمّ إسبانية وأب أرجنتيني يدعى خورخي رودريغيز (71 عاماً)، والذي أدين بتهريب المخدرات، وقضى 10 سنوات في السجن.

نشأت جورجينا رودريغيز في مدينة جاكا شمال شرق إسبانيا، بالقرب من الحدود الفرنسية، وهي جزء من مقاطعة هويسكا، قرب جبال البرانس.

المسيرة المهنية:

تلقت جورجينا رودريغيز تدريبًا في الرقص، بينما كانت تدرس اللغة الإنجليزية في لندن قبل متابعة مسيرتها المهنية في عرض الأزياء، إلا أنّها لم تتمكن من الوصول إلى النجومية حتى حالفها الحظ والتقت الدون البرتغالي.

نجحت رودريغيز، من خلال علاقتها بكريستيانو، في اكتساب شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت من أبرز مشاهير السوشيال ميديا، حيث يصل عدد متابعيها إلى 26 مليون شخص.

وفي 2018، ظهرت على غلاف مجلة صحة المرأة الإسبانية في عدد يوليو، كما ظهرت على غلاف مجلة “هاربرز بازار” في يوليو 2018، وغيرهما من المجلات.

ويُقال إنّ رونالدو لا يمانع تحقيقها الشهرة من خلال علاقتها به، حيث يدعم نجاحها ويساعد على تعزيز شهرتها منذ سنوات، ووضعها على خريطة دور تصميم الأزياء العالمية، كما جعل رونالدو جورجينا رودريغيز المسؤولة عن تربية أطفاله الأربعة: “ماتيو” و”ألانا” و”جونيور” و”إيفا”، وبالفعل أصبحت واجهة دعائية للعديد من الشركات والعلامات التجارية، كما أنّها عضو في فريق رقص باليه معروف.

وكافأ كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز على ولائها ودعمها له بمنحها حق إدارة عيادة زراعة الشعر التي سبق أن افتتحها في مدريد، فضلاً عن منحها خط إنتاج ملابس بعلامة تجارية خاصة بها، كما أن جورجينا هي الفتاة الوحيدة في حياة كريستيانو.

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، أنضم إلى صفوف نادي النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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