شاهدوا.. تركي آل الشيخ يحتفل مع مورينيو بانتصار الهلال على السد القطري

رحب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بالمدرب البرتغالي العالمى جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد ومانشستر يونايتيد السابق، الذي يتواجد في السعودية، من أجل إلقاء محاضرة فنية للمدربين السعوديين في مدينة جدة.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، فيديو يجمعه مع المدرب العالمي، وأكد خلاله أنه سعيد للغاية بتواجد جوزيه مورينيو في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى كون تواجد مورينيو وإلقاء محاضرات للمدربين السعوديين، سوف يزيد من عملية تطوير المدربين في المملكة.

وعلق آل الشيخ على الفيديو، الذي جمعه مع مورينيو وقال: “الهلال فايز وموسم الرياض مولع والحياة حلوة الحمدلله الله لا يغير علينا”.

جدير بالذكر، أن نادي الهلال السعودي قد حقق انتصارًا كبيرًا، أمس الثلاثاء، على حساب نادي السد القطري، وسحقه 4-1، وذلك في إطار مباريات الذهاب في دور نصف النهائي، في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

من جانبه أعلن مورينيو، عن كامل ترحيبه بالتدريب في المملكة العربية السعودية، سواء المنتخب الأول أو أحد أنديتها، في ظل التطور الذي تشهده المملكة على المستوى الرياضي، حال تلقيه عرضًا رسميًا.