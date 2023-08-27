تشهد مصر حاليًا الكثير من الاحتفالات والمهرجانات الفنية، ومؤخرا تم تكريم النجوم في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، ومن بين الحضور كان الفنان محمد محمود عبدالعزيز الذي اصطحب زوجته معه إلى المهرجان.

زوجة محمد محمود عبد العزيز

و تألقت زوجة نجل الفنان محمود عبد العزيز بفستان أحمر أنيق تفوقت به على الكثير من الإطلالات خلال الحفل.

وفي لقاء على هامش المهرجان، صرحت سارة زوجة الفنان محمد محمود عبد العزيز، أنها هي من أعجبت به في لقائهم الأول، في باريس، عام 2017، وقالت له: “أنت هاتبقى جوزي وهافكرك”، وبالفعل تزوجا فيما بعد.

وخلال ظهور مميز للفنان محمد محمود عبد العزيز مع زوجته سارة، بمهرجان القاهرة للدارما، الذي يقام بمدينة العلمين الجديدة، مازح الفنان متابعيه ، قائلا:” أنا جبت بدلة فرانسيس هتفتح علينا باب مش هيتقفل، اه والله احنا ماشيين بالبركة، يعني البس وانزل وأجري والحق، فالحمد لله أن لحقنا يعني”.

عن ظهوره بشكل مستمر مع زوجته سارة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال محمد محمود عبد العزيز: “قصتنا ماتتحكيش على الماشي كدة، ولازم قعدة، لأن فيها صدف وحاجات ومقابلات، وهي تركيبة ماتحصلش غير واحد في المليون كده، زي الشرارة”.

وعن لقائهم الأول قال محمد محمود عبد العزيز: “أول شرارة حب كانت في فرنسا في شتاء عام 2017، ومن بعدها الحمد لله ولعت”.

وقالت سارة زوجة الفنان محمد محمود عبد العزيز: ” من أول مرة شفنا بعض.. الحمد لله. أنا شفته وقلت له أنت جوزي، وقلت له هفكرك بالموضوع ده”.

الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

وتنعقد الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما هذا العام تحت عنوان “60 سنة دراما” وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وتحمل النسخة الثانية من المهرجان هذا العام بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت في شهر سبتمبر من العام الماضى 2022، حيث تتميز بشكلها التنظيمي الجديد، بحضور فني على مستوى راق.

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

وضمت لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما كل من المخرج جمال عبد الحميد رئيسا، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين، والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

جوائز مهرجان القاهرة للدراما

وتضم فروع جوائز مهرجان القاهرة للدراما كل من: “أفضل مسلسل، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل دور ثان، وأفضل ممثلة دور ثان، وأفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، وأفضل مؤلف، وأفضل تصوير، وأفضل ديكور، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر”.

جوائز الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما

ولأول مرة هذا العام تم استحداث جوائز باسم الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما، حيث يشارك الجمهور في اختيار 7 جوائز في فروع: “أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، أفضل مخرج، أفضل مسلسل”.

مهرجان القاهرة للدراما

وكان مهرجان القاهرة للدراما قد انطلق لأول مرة العام الماضي 2022، ويأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة ودعم رؤية مصر 2030، التي تهتم بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويري في المجتمع، وإبراز الدور الذي لعبته الدراما المصرية ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي.

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