أصالة : ” لا أريد أن أعيش في هذا الهم “

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

الخوف اليوم يسرق منّا أجمل الّلحظات ، يسرق المحبّه ويباعد بين الأصدقاء والأحبّه ، ويزيد من غموض الغدّ ، وأصبحت الحلول هي أنّ نزيد العُقَد عُقَداً ، قدّ يكون ذلك واجباً ، أنّ نتباعد وأنّ نقلق وأنّ نخاف ، ولكنّني لاأريد أنّ أعيش في هذا الهمّ ، فحياتي ستمضي كما أُحبّ وسأعيش كما أريد ، وإنّ أراد الله لي أمراً سأرضى به ، فاليوم الّذي يمضي لايعود ، ولاأريدُ ليومي ألماً جديد ، حمانا الله جميعاً من المرض والخوف واليأس 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #أصاله