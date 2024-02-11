رد الفنان محمود عامر على تعليقات وانتقادات البعض، لزواجه رغم تخطيه سن الـ 68 من عمره، مؤكدًا أن هذا أمر شخصي وأنه لم يؤذي أحدًا وزواجه لا يخص أحدًا سواه، مشيرًا إلى أن ارتباطه جاء بترتيب من الله، ولم يتدخل في هذا الأمر.

محمود عامر يرد على منتقدي زواجه بعمر الـ68

ووجه محمود عامر رسالة لمنتقدي زواجه وهو في هذا العمر، حيث أشار إلى أن العمر مجرد رقم، وأن حياته الشخصية لا تخص أحد، قائلًا: كل اللي بيتكلم على فارق العمر وسني، أنتو مالكم.

زواج الفنان محمود عامر على فتاة من خارج الوسط

كما أضاف محمود عامر، أن زواجه جاء بشكل مفاجئ، حيث أنه لم يخطط لهذا الأمر، لكن ترتيبات الله، هي من يسرت الزواج داعيًا الله أن يوفقه في زيجته ويجعل أيامه القادمة في سعادة وهناء، حيث قال: اختيارات ربنا دايمًا أفضل، وترتيبات ربنا فوق الكل، مش لازم أقدم للناس مذكرات خاصة عني للناس أمر مش ضروري بالنسبة لي، طالما كل اللي عملته حلال.

من هو محمود عامر؟

ولد محمود عامر في 28 أكتوبر من عام 1955 بمدينة الإسماعيلية، وهاجر منها بعد العدوان الثلاثي لمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وأيضًا على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1983، وكان عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وتزوج من الفنانه لاشينة لاشين، الذي أعلن انفصاله عنها خلال الفترة الماضية، وابنته هي المطربة الصاعدة أميرة عامر.

أعمال الفنان محمود عامر

بدأ محمود عامر مشواره الفني في منتصف الثمانينات، وشارك في العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما أبرزها: «رأفت الهجان، ليالى الحلمية 4، سر الأرض، الحفار، أوراق مصرية 2، العندليب، نعم ما زلت آنسة، ولاد تسعة، شطرنج، عفاريت عدلى علام، حكايات بنات 3، الأب الروحى، الجماعة 2، عوالم خفية، هوجان» وغيرها من المسلسلات.

وشارك محمود عامر في العديد من الأعمال الفنية في السينما أبرزها فيلم «المحكمة، قسطى بيوجعنى، صابر جوجل، القتل اللذيذ، العزراء والعقرب، الذكاء المدمر، المليونيرة الحافية، الهاربات، الاتحاد النسائى»، وكان آخر أعماله الفنية «مسلسل المداح 3» من بطولة الفنان حمادة هلال والذى عرض في شهر رمضان الماضى.

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