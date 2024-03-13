فاجأ الفنان تامر حسني جمهوره في الساعات الماضية، برد فعل على هجوم الجمهور عليه، بسبب إعلانه لإحدى شركات المقاطعة، ضمن إعلانات رمضان 2024.

تامر حسني يتجاهل الهجوم عليه ويهنئ طليقته

في هذا السياق، رفض “تامر” التعليق على الهجوم، حيث تجاهل الأمر، من خلال تهنئة طليقته الفنانة بسمة بوسيل، بعد مشاركتها في أغاني مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة الفنانة مي عمر، متمنيًا لها المزيد من النجاحات.

وكتب تامر حسني تعليقا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، جاء فيه: كل سنة وأنتي طيبة يا بسومي، أنتي وكل ولادنا وكل العيلة.

تامر حسني يتجاهل الهجوم عليه ويهنئ طليقته بغنائها تتر مسلسل نعمة الافوكاتو

وتابع تامر حسني: يا رب أغنية تتر مسلسل النجمة الجميلة مي عمر يكسر الدنيا يعني بصوتك، وتمثيل مي وإخراج العبقري محمد سامي، يارب كل النجاح.

حملة دعائية تخسر تامر حسني مليون متابع

وكان قد ظهر الفنان تامر حسني في إعلان لشركة منتجات غذائية شهيرة، والتي تقع ضمن الشركات التي دعى كثيرون لمقاطعتها، ضمن حملات المقاطعة التي انطلقت بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كأسلوب من أساليب الضغط على تلك الشركات لدعمها الاحتلال.

لقطات من إعلان تامر حسني

تعرض تامر حسني لموجة واسعة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمه منصة البحث جوجل ضمن الخمس نتائج الأولى على محرك البحث.

لقطات من إعلان تامر حسني

وظهر تامر حسني في إعلانه الجديد وهو يقلّد المسحراتي، كما قدم، وبمشاركة مجموعة من المؤدين، استعراضا راقصا فيه مشاهد من أجواء رمضان في الشارع المصري، والأغنية بعنوان “افرح يا نايم”، وحقق الإعلان ما يزيد عن 316 ألف مشاهدة على القناة الرسمية للشركة على منصة يوتيوب.

ومع انتشار مقاطع من الإعلان وصور لتامر حسني وهو يحمل المنتج في يده، ألغى أكثر من مليون شخص متابعته على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، حيث انخفض المتابعون من 25 مليونا إلى 24 مليون متابع، كما انتشرت تغريدات ومنشورات عن الأجر الضخم الذي تقاضاه تامر، حيث ذكر البعض أنه حصل على مليون دولار تقريباً، مقابل الظهور والغناء في الإعلان.

آخر حفلات تامر حسني

يُذكر أن تامر حسني أحيا أخيراً حفلاً عالمياً في مدينة بونتكانا التابعة لجمهورية الدومينيكان في منطقة البحر الكاريبي.

وظهر تامر على مسرح الحفل مرتدياً ملابس بيضاء اللون، كما طغا الأبيض على ملابس الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير مع أغاني فنانهم المفضل.

وصعد تامر حسني إلى خشبة المسرح وهو يردّد أغنية “هرمون السعادة” وسط هتافات وصيحات إعجاب الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، وحرص على تحيتهم لحفاوة الاستقبال.

وقدّم تامر في الحفل عدداً كبيراً من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها: “مبطلناش إحساس”، “كل مرة”، “حلو المكان”، “يانا يا مفيش”، “ارجعلي”، “قسمة ونصيب”.. بالإضافة إلى أغانٍ من ألبومه الأخير “عشأنجي”، منها: “خدنا مناعة”، “أحلى كلام”،” مابجيش بالطريقه دي”، “زي الأيام دي”، “سجل يا تاريخ”، “سواحنا”،” ليه طلة”.

تامر حسني يبدأ تحضير فيلمه الجديد

ومن ناحية كان تامر كتب عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات” إنستجرام“: “توكلنا على الله بدأنا تحضير فيلمي القادم إن شاء الله بعنوان ( ري ستارت ) بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسة مکملین ترشيحات”مشيرا إلى أن العمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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