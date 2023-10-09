تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة مزعومة للنجمة اللبنانية إليسا عبر موقع “إكس”، تتضمن قولاً منسوباً الى الأديب المصري الراحل طه حسين، ويفيد بوجوب “دفن الأمة الإسلامية”.

اتهام إليسا بالإساءة إلى المسلمين

وجاء في التغريدة المتداولة: “عندما سئل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين عن رأيه فى حال الأمة الإسلامية؛ كان جوابه: الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء، وتحارب الفساد بخطب المنابر، وتحارب البطالة بالزواج والإنجاب، فهي قطعاً أمة ميتة وإكرام الميت دفنه!”.

إليسا تحذف البوست

وبمراجعة حساب إليسا على موقع التغريدات (“تويتر” سابقاً)، تنيّن أن لا وجود للتدوينة، ما يمنع امكانية التأكد من حذفها أو عدم وجودها أصلاً.

ولكن إليسا تعرّضت لحملة هجوم شرسة بسبب التغريدة المزعومة، وسط اتّهامها بالإساءة إلى المسلمين.

فيما طالبها آخرون بالابتعاد عن السياسة والنقد الاجتماعي والاهتمام بشؤونها الفنية، كما دعاها البعض لتعيين مستشار لشؤون مواقع التواصل واستشارته قبل نشر أي بوست.

يُذكر أن القول المنسوب لطه حسين، لم يًثبت أنه قاله، لكن رواد مواقع التواصل تداولوه بكثافة بعد مشاركة إليسا له، وتبنّيها السريع قبل حذفه، ما يعني أنها تراجعت عنه.

أحدث أغنيات إليسا

وكانت النجمة اللبنانية إليسا طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة “العقد” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية من إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر الذي يتعاون مع إليسا للمرة الأولى.

وفي وقت سابق عبرت إليسا عن فخرها بكونها أول مطربة عربية تصل إلى 4.5 مليار مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال مسيرتها الموسيقية.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “فخر وتكريم وتواضع لكوني أول فنان عربي يصل إلى 4.5 مليار مشاهدة على يوتيوب في مسيرتي الموسيقية”.

ووجهت الشكر لجمهورها قائلة: شكرا لكم على الحب والدعم المستمر.. أنا مدينة لكم بكل شيء.

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