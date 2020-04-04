” إنتوا مش لوحدكم ” .. حملة تطلقها الفنانة هند صبري

أطلقت الفنانة التونسية ” هند صبري ” عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج ” إنتو مش لوحدكم ” والذي تدشن من خلاله حملة لدعم الأطباء في مصر وتونس في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

حيث ظهرت هند صبري أيضا في مقطع فيديو من أجل ذلك وهي تحمل لافتات مكتوبة تتضمن رسائل شكر ودعم للأطباء والممرضين مثل : ” شكرا للأطباء وشكرا للممرضين وشكرا لعاملي النظافة وكل الى مروحوش بيتهم لأهلهم ” .

وتتضمن الحملة تقديم وجبات ساخنة للجيش الأبيض كما تم تسمية الأطباء والعاملين بالمستشفيات من مختلف التخصصات في القطاع الطبي .

وناشدت هند صبري متبعيها ومحبيها بتوجيه عبارات تشجيعية ومعبرة عن شعور المواطنين تجاه أطباء البلدين وسيتم إيصالهم مع الوجبات الساخنة للمستشفيات ” .