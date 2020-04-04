” إنتوا مش لوحدكم ” .. حملة تطلقها الفنانة هند صبري

أطلقت الفنانة التونسية ” هند صبري ” عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج ” إنتو مش لوحدكم ” والذي تدشن من خلاله حملة لدعم الأطباء في مصر وتونس في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد .
حيث ظهرت هند صبري أيضا في مقطع فيديو من أجل ذلك وهي تحمل لافتات مكتوبة تتضمن رسائل شكر ودعم للأطباء والممرضين مثل : ” شكرا للأطباء وشكرا للممرضين وشكرا لعاملي النظافة وكل الى مروحوش بيتهم لأهلهم ” .
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#انتم_مش_لوحدكم #انتما_مش_وحدكم حملة شكر و تعبير عن الإمتنان لكل العاملين في قطاع الصحة. أقل ما نستطيع تقديمه هو دعمنا المعنوي. ابعثوا لي رسائلكم ، مصورة أو مكتوبة و سيتم توصيلها المستشفيات مع أكل بيتي سخن معمول من @crave_egypt بالتعاون مع @tabibi247 و @marakezegypt #supportourcarers انا حبيت الفكرة ♥️ #spacesforlife #hendsabry #hendsabri #actress #هند_صبري #شكرا
وتتضمن الحملة تقديم وجبات ساخنة للجيش الأبيض كما تم تسمية الأطباء والعاملين بالمستشفيات من مختلف التخصصات في القطاع الطبي .
وناشدت هند صبري متبعيها ومحبيها بتوجيه عبارات تشجيعية ومعبرة عن شعور المواطنين تجاه أطباء البلدين وسيتم إيصالهم مع الوجبات الساخنة للمستشفيات ” .