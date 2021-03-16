فجعت المشهورة السعودية هند القحطاني، يوم أمس، بوفاة والدها عبد الهادي القحطاني حيث تلقت الكثير من رسائل الدعم والتعازي من خلال متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن مواطنتها إيناس الحنطي كان لها رأي آخر، حيث وجهت لها كلمات قاسية أحدثت جدلاً واسعاً حيث كتبت: “الله يغفر له ويرحمه، مات وارتاح، المشكلة بالآباء اللي يموتون بحسرتهم كل يوم بسبب بناتهم اللي يقلدونك، ليتك تريحين أبوك في قبره والآباء الآخرين والمجتمع.. إنسانة متلك تعرف إن تأثرها كبير ومن سن سنة سيئة له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة”.

تعليق إيناس الحنطي على وفاة والد هند القحطاني أحدث ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتنقسم التعليقات ما بين تعليقات دعمت هند اقحطتني وأخرى وقفت في صف هند القحطاني.

انا ترحمت على والد #هند_القحطاني دون ما احتاج اني اعلق في تويتر!

بس بعد ما شفت سناب #ايناس_الحنطي صار الموضوع ما ينسكت عليه

الاموات لهم حرمة

ارائكم وخلافاتكم ابعدوها عن الاموات ولا يكونون مادة تصنعون من خلالها محتواكم

>اللي يصير غير مقبول ولابد من تدخل النيابة العامة @bip_ksa pic.twitter.com/tBjrM6UuEH — ابراهيم المنيف (@altamimi14) March 15, 2021

ومن بين التعليقات: “كلامها عين العقل.. والله يرحمه ويغفر له امام مسجد والكل يدعيله ويشهدله بالخير ايش استفادت لما ضايقته بحياته الله يعظم أجره ويجزاه على صبره وذحين خلوها تشبع بالدنيا”، “مع اني ما اثق فيها ايناس بس كلامها صح هند لازم تختفي او تعدل من تصرفاتها المراهقات والاطفال وقليلات الايمان مقتدين فيها بشكل مهوس”.

إيناس الحنطي ليس لديك قبول لأنك قبيحة المخبر والمنظر .. تحاولين على الدوام الإتيان على ذكر الاخرين بسوء ودوما تنتصر الكارما وتقعين في شر أعمالك .. نفسك أحق بتقويم الإعوجاج ودعي #هند_القحطاني وشأنها رحم الله والدها وجبر مصابها وكفانا الرحمن شر وقحة بلا أخلاق مثلك #إيناس_الحنطي pic.twitter.com/ramL2OXtIM — Sarah (@AmySmith2019) March 15, 2021

وهاجم عدد من المتابعين هند القحطاني في تعليقات منها: “ياويلها من ربي عاقه متبرجه مائله مميله تجاهر بالمعاصي ظالمه لاهلها ولاولادها حسبي الله ونعم الوكيل فيها الله لا يوفقها وجعل عقوقها لابوها وامها تشوفه بعيالها”.

#ايناس_الحنطي استحي على وجهك

ابو #هند_القحطاني القحطاني شيخ فاضل رحمه الله

ف ليش تربطين موتته بفسادها

اتقي الله عزوجل pic.twitter.com/ggyCyuP8Zb — عبدالله بن عبدالرحمن الجريد (@jurayedabdullah) March 15, 2021

وبينما هاجمت بعض التعليقات هند القحطاني، شن متابعون هجوم على إيناس الحنطي معتبرين أنها ترغب في تحقيق الشهرة دون أي اعتبارات أخرى، ومن بين التعليقات التي هاجمت الناشطة السعودية: “شف من ينصح ههههه تبي تنشهر م عارفه كيف”، “ايناس تبي الشهره على حساب هند … صراحه طاحت من عيني ايناس يعني ما كنها خلعت حجابها في امريكا. وخطفت زوج صديقتها .. ياشين الغيره”.

تعليق إيناس الحنطي على وفاة والد هند القحطاني وهجومها عليها ليس الأول، وإنما سبق وأشعلت الناشطة السعودية منصات التواصل بتعلييقا على تصريحات هند القحطاني التي أعلنت فيها أنها ستكون موديل لكليب ماجد المهندس. فبعد تصريحات هند القحطاني نشرت إيناس الحنطي صورة من الفيديو الذي نشرته مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، وعلقت عليها: “تتوقعون يسويها ماجد المهندس؟ ولو سواها تزيد شعبيته ولا تقل؟!”.

إيناس الحنطي هي ناشطة سعودية اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومهتمة بمجال الاقتصاد والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.