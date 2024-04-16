فاجأت ابنة النجمين بن أفليك وجينفر غارنر، خلال خطاب ألقته في حفل تأبين جدها من طرف والدها، باعلانها عن أنها متحولة جنسياً.

ابنة بن أفليك تعلن تحولها جنسيًا

وأعلنت الشابة الصغيرة البالغة من العمر 15عاماً والمعروفة سابقاً باسم سيرافينا روز عن أنها متحولة خلال وقوفه ببدلة ذكورية على المنبر في كنيسة المسيح المتحدة الميثودية في تشارلستون، فيرجينيا الغربية.

واختارت المعروفة سابقاً باسم سيرافينا روز لهذه المناسبة بدلة توكسيدو سوداء نسَّقتها مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء، وظهرت حليقة الرأس بالكامل، وعرَّفت عن نفسها أمام الحضور قائلة: مرحبًا، اسمي فين أفليك.

وقفت سيرافينا (15 عامًا) على المنبر لتقرأ آيات من الكتاب المقدس للحاضرين في كنيسة المسيح المتحدة الميثودية في تشارلستون، فيرجينيا الغربية.

Ben Affleck and Jennifer Garner’s daughter comes out as TRANS during her grandfathers funeral.



Seraphina Rose, 15, announced her new boys name ‘Fin’ whilst appearing with her head shaved at a memorial service for her grandfather over the weekend



She told the memorial service,… pic.twitter.com/GGf5DNBSIX — Oli London (@OliLondonTV) April 9, 2024

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها إبنة النجم العالمي حليقة الشعر وبملابس ذكورية، بل سبق وتواجدت معه ومع والدتها في الشارع بإطلالة تشبه الشبان، ولكنها المرة الأولى التي تكشف علانيةً وبشكل رسمي عن اسمها الجديد وتؤكد خبر تحولها.

ويعتقد أن ابنة النجمة العالمية جينيفر لوبيز، إيمي، ستحذو حذو “فين”، إذ يُقال إنهما أصبحا قريبين للغاية، فضلًا عن استخدامها ضمائر محايدة جنسانيًا.

يُشار إلى أن “فين”، هو الابن الأوسط لجينيفر، التي اشتهرت بأفلام مثل Dallas Buyers Club و13 Going on 30، وبن أفليك، المعروف بفيلمي Good Will Hunting وGone Girl.

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