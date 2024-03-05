كشفت الفنانة اللبنانية مي حريري عن احتراق منزلها في لندن عبر حسابها الرسمي علي تطبيق “X” ونشرت “مي” منشورا تحدثت خلاله عن تفاصيل الحادث واستنجدت بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

احتراق منزل مي حريري في لندن

وأعادت مي نشر مقطع فيديو أوضحت خلاله ما حدث بالتفصيل ووصول سيارات الإسعاف والإطفاء للمساعدة في إخماد الحريق، وعلقت: “تركي آل الشيخ.. الحياة أخذت منعطفًا غير متوقع وغير حميد، هذا هو منزلي في لندن كل أشيائي تحولت إلى رماد، ابنتي لم تعد كما سبق وبلدي لن تكون بديلًا لكلينا، عزيزي أني أتعرض لموقف هو الأسوء، أنا أم وحيدة وبدون عمل لأكثر من 5 أعوام، ولجأت إليك لمعرفتي أنك تستطيع مساعدتي حتى أستطيع أن أقف على قدمي مرة أخرى وأعطي ابنتي ما تستحقه”.

واستكملت: “لقد وضعت كرامتي جانبًا ونسيت الغرور لأن لدي ابنة أريد دائمًا الأفضل لها في هذا العالم وكلما أراها بهذه الحالة أشعر بالأسي، أرجو أن تتفهم ما يحدث أنت وكل من يعرفني، أنتم أهل الكرم وما راح تتركني أتعذب أكثر من الوضع الحالي اللي أنا فيه”.

من هي مي حريري؟

مي الحريري هي فنانة لبنانية بدأت مسيرتها الغنائية عام 2003 وصدرت لها أغنية بعنوان “هسهر عيونه” وكانت بطاقة تعرف الجمهور المصري والعربي عليها، لتقوم شركة “ميلودي” بعدها بطرح ألبومها الغنائي “حبيبي إنت” عام 2006، وقامت خلاله بتقديم أغنيتين لطليقها ملحم بركات بعنوان “حمامة بيضا” و”حبيبي إنت”.

شاركت “مي الحريري” كضيفة بعدد من البرامج التليفزيونية منها “حيلهم بينهم” 2007، برنامج “لاباس” عام 2011، برنامج “رقص النجوم” عام 2012، برنامج “لهون بس” عام 2015، وبرنامج “تحت السيطرة عام 2018.

الفنانة مي حريري

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