انهارت الفنانة المصرية ريم أحمد بالبكاء خلال تشييع جثمان والدتها فاتن الراعي، بعد ظهر الأربعاء، بحضور أهلها وأصدقائها، وعدد قليل من مشاهير الفن.

وفاة أم ريم أحمد الشهيرة بـ “هدى ونيس”

وكانت ريم أعلنت عن وفاة والدتها قبل ساعات قليلة عبر حسابها في إنستجرام، حيث كتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة، ولا نراكم في مكروه.

وتلقت ريم رسائل التعازي والمواساة من نجوم الفن والمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان بينهم الفنان محمد صبحي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الأسى والحزن أنعى السيدة فاتن الراعي والدة ريم أحمد (هدى) ابنتي في “ونيس”. كانت إنسانة رائعة ودعمت ابنتها وساندتها كثيراً في مشوارها معي.

وأضاف صبحي: أدعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنك فسيح جناته. وأن يلهم أسرتك وريم حبيبتي وعمرو الصيفي صديقي الغالي، وكل أولادك وحبايبك الصبر والسلوان.

ريم أحمد “ابنة ونيس”

يذكر أن ريم أحمد اشتهرت وهي صغيرة من خلال تقديم شخصية “هدى” البنت الصغرى لـ”ونيس” في “مسلسل يوميات ونيس“، وظهر تميزها من خلال هذا الدور، رغم سنها الصغير خاصة في الجزء الأول الذي صُوِّر عام 1994 حين كانت تبلغ من العمر 4 سنوات.

أما آخر أعمالها، كان حكاية “طعم الدنيا”، من مسلسل “إلا أنا”، بطولة إيمان العاصي، وإسلام جمال، وكمال أبو رية، ومحمد علي رزق، وهاجر عفيفي، وحنان سليمان، وسامي مغاوري، ونهال عنبر، ونوال سمير، ورشا بن معاوية، وهبة حسن، وأميرة الشريف، وكريم مغاوري، ورضا إدريس، ومحمد رضوان، ومحمود عامر، ومن إخراج أحمد حسن.

وشاركت أيضًا في بطولة مسلسل “حرب الجبالي”، بطولة رياض الخولي، وأحمد خالد صالح، وهبة مجدي، وفردوس عبدالحميد، ولقاء سويدان، وصلاح عبدالله.

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