شارك الفنان السوري “باسل خياط” جمهوره ومتابعيه عبر خاصية “ستوري” بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورتين جديدتين شهدت أول ظهور لإبنته الصغرى “إيزابيل”، وبذلك تكون تلك هي المرة الأولي التى ينشر فيها الخياط صورة واضحة لإبنته ذات العامين.

وظهر النجم السوري في واحدة من الصور وهو يقبل إبنته على وجنتها، بينما أطل في الأخرى وهو يحتضنها بحبٍ كبير؛ إذ يبدو أن خياط أراد بتلك الصور أن يعبر عن فرحته بها وحبه الكبير لها واستطاعت الصغيرة سرقة الإعجابات من والدها النجم، إذ سرعان ما انطلقت تعليقات رواد السوشيال ميديا عبر الصفحات التي تداولت الصور ونشرتها، حيث جاءت أغلبها تشير إلى الشبه الكبير الذي يجمع باسل بإبنته، وأنها “نسخة طبق الأصل” عنه.

يُذكر أن الفنان باسل خياط متزوج حالياً من السيدة “ناهد زيدان” ولديه منها ولد يدعى “شمس” وبنت تدعى “إيزابيل” رزقا بها في أكتوبر/ تشرين الأول، من عام 2018 في مونتريال.

في سياقٍ آخر، يعيش الفنان السوري باسل خياط حالة حزن شديدة بسبب وفاة والده في أغسطس/آب الماضي، والذي نعاه بكلمات مؤثرة قال فيها: “أبي كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل….وداعا للرجل الأول في حياتي…وداعا لحنانك الأبدي…وداعا سمير الخياط أبو باسل…رحمك الله و أدخلك فسيح جناته…إن لله و إن إليه لراجعون”.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنان السوري باسل خياط شارك في الموسم الرمضاني الماضي 2020، ببطولة “مسلسل النحات” وعرض من العمل 15 حلقة فقط بسبب تأثير وباء كورونا وعدم قدرة طاقم العمل من استكمال التصوير ووعد منتج العمل الأردني الجمهور باستيفاء النص والحلقات في رمضان 2021