أثارت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد كلامها فيما يتعلق بنجاسة الكلاب. ونشرت حجازي عبر حسابها في «فيسبوك» صورة لكلب، وعلقت عليها: «حديث إن الكلب نجس هو مخالف للقرآن الكريم، الكلب هو صديق وفي وحنون ولو كان نجسا لكان الله ذكر لنا هذا الموضوع مثلما ذكر لنا أن لا نأكل الخنزير لأنه يضر بالصحة».

وأضافت، بجسب صحيفة ” الوطن” «هو أيضا ليس نجسا فهو من مخلوقات الله، والله لا يخلق شيئًا نجسًا، ولكن قد يكون لحمه مضرا بالصحة لأنه يحتوي على جرثومة ممكن أن تهلك الإنسان».

واستكملت كلامها: «أما الكلب فذكره في سورة الكهف على أنه كان صديقا لأصحاب الكهف وذكر لنا أيضا أن نأكل مما أمسك (بفمه) فكيف له يكون نجسا، هذا مخالف تماما للقرآن، وأنا شخصيا ضد أي حديث يخالف كتاب الله هذا رأي أعجبكم أم لم يعجبكم، المهم هذا صديقي الجديد».



السجال الواسع الذي تسببت به حجازي دفع دار الافتاء لإبداء كلمتها في هذا الأمر، وحسم مفتي جمهورية مصر، الدكتور شوقي علام، الجدل حول حكم تربية الكلاب في المنزل وهل هي نجسة وهل تنقض الوضوء أم لا؟، مؤكدا أن دار الافتاء تفتي بأن الكلب طاهر، وكل شيء فيه طاهر وفقا للمذهب المالكي الذي تتبناه دار الإفتاء المصرية، مشيرا إلى أن هذا الرأي الذي تنتهجه دار الافتاء بخلاف رأي غالبية العلماء الذين يرون أن الكلاب بالفعل نجسة.

وأكد أنه لا حرج أن تتعايش مع الكلب وتتعبد لربها، مضيفا: «فإذا توضأت وجاء لعاب من الكلب على بدنها وثوبها وأرادت الصلاة فلا حرج عليها»، مشيرا إلى أنه قد يأتي نهي من الشرع بخصوص حيوان معين مثل حظر أكل الخنزير، فهو أمر تعبدي لكن ليس معناه أنه حيوان نجس مثلما يرى المالكية.