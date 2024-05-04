فُجع الوسطان الثقافي والفني في العالم العربي، صباح اليوم السبت، 4 مايو/ أيار 2024، برحيل الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن آل سعود عن عمر ناهز الـ75 عاماً.

رحيل الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود

ونعى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، الأمير بدر بن عبدالمحسن، في تغريدة عبر حسابه بمنصة “إكس”، قائلاً “رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن، وغفر له وأسكنه فسيح جناته، عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي، خبر حزين وأحس فقدت أب لي، ولكن لا أقول إلا الحمدلله على كل حال”.

رحيل الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن آل سعود

وسارع العديد من نجوم الغناء في الوطن العربي لنعي الراحل، حيث كتب المطرب الأردني عمر العبداللات تغريدة جاء فيها: “رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن.. عزائي لعائلته وللأسرة المالكة وللشعب السعودي.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

نجوم الفن ينعون وفاته

وكتبت المطربة السورية أصالة نصري: “الله يرحم أميرنا الشاعر الكبير القدوة بدر بن عبد المحسن، وأسكنه فسيح جناته والله يجمعه بالطيبين الغاليين.. ترك فراغا لن يملؤه أحد غيره، أثره في نفوسنا لن يغيب ما دامت كلماته بيننا تحيا”.

رحيل الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن آل سعود

وكتب الشاعر السعودي ياسر التويجري: “رحم الله شاعرنا وأميرنا الغالي بدر بن عبدالمحسن رحمة واسعة، اللهم إنه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فجد عليه بعفوك وإكرامك، وجود إحسانك يا أكرم الأكرمين”.

كذلك، كتب المطرب الكبير عبادي الجوهر: “رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن، وغفر له وأسكنه فسيح جناته. عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام”.

وعبرت المطربة الإماراتية أحلام عن حزنها على رحيل الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، قائلة: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون قدّر الله وما شاء فعل.. اللهم اغفر لعبدك البدر بدر بن عبد المحسن وارحمه واجعل ما أصابه من مرض تكفيراً له وارفع درجاته في الجنة وألهمنا الصبر.. اللهم اجبر قلوب أحبتي”.

من هو بدر بن عبد المحسن؟

وبدر بن عبد المحسن شاعر سعودي عُرف على الساحتين السعودية والعربية بأنه أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، له مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقٍ، تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة والعالم العربي.

وتعاون الراحل مع الكثير من الملحنين، أبرزهم: سراج عمر، ومحمد شفيق، وسامي إحسان، وعبد الرب إدريس. ومن المطربين الذين تغنوا بقصائده: طلال مداح، ومحمد عبده، وعبادي الجوهر، وعبد المجيد عبدالله، وخالد عبدالرحمن، وعبدالله الرويشد، وكاظم الساهر، وصابر الرباعي، وراشد الماجد وغيرهم.

ومن أشهر قصائده المغناة: “ليلة” بصوت عبد الرب إدريس، و”ناي” بصوت كاظم الساهر، و”الموعد الثاني” بصوت طلال مداح، و”الرسايل” بصوت محمد عبده، و”صدقيني” بصوت عبدالله الرويشد”.

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