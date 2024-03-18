نشر الإعلامي اللبناني رودولف هلال اليوم السبت عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” منشورًا أعلن من خلاله مولوده الثاني إيلاي بالتزامن مع عيد ميلاده.

وفي المنشور، تظهر زوجة رودولف، كاريل الحايك هلال، في سرير المستشفى حاملةً طفلهما “إيلاي”، وإلى جانبها زوجها وطفلهما الأول جان – كلود، والجانب الآخر الطبيب النسائي آلان الضاهر.

رودولف هلال يرزق بمولوه الثاني

وعلّق رودولف على الصورة بالقول: “في تاريخ 16-03-2024 وُلد ابني إلاي.. أعدك أن أحبك وأحميك حتى النفس الأخير”.

وتابع: “شكرًا لك زوجتي الرائعة على حبك غير المشروط وهدية عيد ميلادي المميزة”.

وشكر الطبيب قائلاً: “وشكر خاص للدكتور الخارق @dralaindaher”.

وختم: “والمميز @fadel_suliman لهذه الأغنية.

مبروك للزميل رودولف هلال من أسرة موقع الـLBCI الإلكتروني!

من هو رودولف هلال؟

رودولف هلال، إعلامي لبناني، وعارض أزياء، درس السينما السمعية والبصرية في جامعة الروح القدس -الكسليك، شارك في تقديم برنامج دردشات مع عدة شباب على قناة زين بين عامي 2001-2002 عمل كعارض أزياء حيث قدم الكثير من العروض للعديد من المصممين كما شارك في مسابقة ملك جمال لبنان عام 2005

تلقى عرضا من قناة الجرس التي كانت ترأسها نضال الأحمدية قدم برامج منوعات وألعاب منها فرصة عمر وشو الهدية عمل مراسلا لإذاعة جرس سكوب عام 2008 إنتقل لمحطة أو تي في وقدم برنامج “sorry bs” مع زميله رجا ناصر الدين وقدما أيضا برنامجا رمضانيا بعنوان نورنا الليل. في نهاية العام 2012 تلقّى عرضا من المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI حيث يقدم برنامج تاريخ يشهد مع ليلى عبد اللطيف والمتهم بمشاركة زميله رجا ناصر الدين، اشترك كمتسابق في برنامج سبلاش عام 2013.

في شهر رمضان 2015 قدما أيضا برنامج هل القمر الذي استضافا فيه كبار نجوم العالم العربي إضافة لذلك يقدم برنامجا إذاعيا صباحيا بعنوان بخصوص هالشيءعلى راديو صوت الغد، في الخامس من شباط 2016 بدأ بتقديم برنامجه الخاص بعنوان the show وهو برنامج منوّعات ترفيهي وحواري وعروض للألعاب، يستضيف في كلّ حلقة مجموعة من النجوم من مجالات عدّة،

في كانون الأول 2016 إنتقل رودولف مع زميله رجا إلى محطة إم تي في اللبنانية ليقدما برنامجا مشتركا بعنوان “الحلقة الأخيرة” استضافا فيه أبرز نجوم الفن في العالم العربي، في تشرين 2017 قدم برنامج المكتب الثاني، في تموز 2018 انضم وصديقه رجا إلى أسرة إذاعة “جرس سكوب. إنضم لمنصة صوت بيروت انترناشونال لتقديم برنامج “المواجهة” وعرض بالتزامن مع ال lbci.

في أيار 2017 أقدم رودولف على طلب يد حبيبته كاريل حايك على الهواء مباشرةً خلال برنامج الحلقة الأخيرة.

وفي تشرين الثاني 2017 دخل القفص الذهبي مع زوجته كاريل في كاتدرائية القديس جاوروجيوس في بيروت، وقد كلّلهما متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، أمّا حفل الزفاف فأُقيم في فندق فينيسيا ببيروت بحضور نجوم من الوسط الفني.

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