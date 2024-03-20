نشرت النجمة نرمين الفقي، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة.

وتألقت نرمين الفقي، مرتدية عباية أو قفطانا باللون الأسود والمطرز بالأحمر، بتصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وذلك خلال إفطار جماعي مع مجموعة من الفنانات.

نرمين الفقي بإطلالة رمضانية

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نرمين الفقي في المكياج على الألوان الناعمة التي جعلتها تبدو كأنها لا تضع مكياج

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: “الله يسعدك ويوفقك، أحلى وأرقى نيرو، صباح الفل، زي القمر، جمالك يا نونو”.

نرمين الفقي في رمضان 2024

يذكر أن، نرمين الفقي تشارك في السباق الرمضاني بـ مسلسل “محارب” مع الفنان المصري حسن الرداد.

مواعيد عرض مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل محارب عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة “سي بي سي مصر” ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة “سي بي سي دراما”.

أبطال مسلسل محارب

“محارب” تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل “محارب” عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

آخر أعمال نرمين الفقي

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي في الدراما مشاركتها بـ مسلسل شارع 9 الذي عرض مؤخرا.

شارك البطولة مع نرمين الفقي عدد كبير من النجوم ومنهم رانيا يوسف، محمود عبد المغني، منه عرفه ، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، هدى الإتربي، تأليف دكتور حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري ومنصة وياك.

تدور أحداث المسلسل اختفاء ابنة رجل اعمال شهير، تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف انها قتلت في ظروف غامضة يشترك في احداثها مجموعة من سكان شارع 9.

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