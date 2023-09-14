دخلت الفنانة بشرى في نوبة من البكاء الشديد، بعد سؤالها عما إذا كانت عاشت تجربة مرض سرطان الثدي مع أحد من عائلتها أو أصدقائها في وقت ما.

تصريحات بشرى عن مرض سرطان الثدي

وردت بشرى خلال لقائها في برنامج ET بالعربي، وهي باكية: كلنا فقدنا سواء حد من أهلنا أو أصدقائنا أو الجيران أو زملائنا.

وتابعت: «مفيش حد في عيلته مفقدش حد بسبب المرض اللعين..وكل واحد عنده قصة مؤلمة في حياته».

بكاء بشرى على الهواء بسبب حديثها عن المرض – في برنامج ET بالعربي

تعليق بشرى على هجوم الناقد طارق الشناوي

وفي سياق آخر، كانت قد حرصت الفنانة بشرى على التعليق على هجوم الناقد الفني طارق الشناوي على فيلم أولاد حريم كريم، الذي تشارك في بطولته أمام الفنان مصطفى قمر.

قالت بشرى في تصريحات تلفزيونية: ‘فيلم أولاد حريم كريم يجمع بين النوستالجيا والجيل الجديد، والكواليس مع المخرج علي إدريس كانت جميلة، واسألو الشباب الجديد اللي اشتغل مع فنانين عندهم خبرة حسوا بألفة ولا، الناس مستغربة حالة الحب اللي موجودة في العمل، وده قليل لما بيحصل في الوسط بتاعنا’.

انفصال بشرى وزوجها سالم هيكل

بعد زواج دام 3 سنوات، أعلنت الفنانة المصرية بشرى عن طلاقها من رجل الأعمال سالم هيكل، دون أن تخوض في تفاصيل ما حدث.

وأعلنت بشرى في تصريحات صحافية عن وقوع الطلاق بينها وبين زوجها، مشيرة إلى استمرار علاقة الصداقة والتواصل بينهما.

ورفضت بشرى أن تخوض في الأسباب التي أدت إلى انفصالهما، معتبرة أن الأمر شخصي ويخص عائلتها فقط، وليس من حق أحد التحدث في هذا الأمر.

مسلسل طبيبة شرعية

وعلى الصعيد الفني، تستأنف بشرى تصوير مشاهدها في مسلسل “طبيبة شرعية” المقرر عرضه في الموسم الشتوي على الفضائيات.

مسلسل “طبيبة شرعية” من تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي، وبطولة صلاح عبدالله، نضال الشافعي، فراس سعيد، مروة عبدالمنعم، ونخبة من نجوم الفن.

أعمال بشرى السينمائية

على جانب آخر، يعرض حاليا لـ بشرى فيلم “أولاد حريم كريم” الذي تم طرحه قبل أيام قليلة في شهر سبتمبر الجاري.

فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

يُذكر أن فيلم “معالي ماما” يعد آخر أعمال الفنانة بشرى، الذي عرض عام 2022، ودارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، بطولة محمود الليثي، نور قدري، نور إيهاب، شيماء سيف، سامي مغاوري، إيمان السيد، علاء مرسي، شريف باهر، محمد علي رزق، وآخرين، وهو من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »