بعد إعلان “نتفليكس” انضمامها للمسلسل الإسباني.. إليسا تردُّ على مُتابعها بالنفي!

أثارت النجمة اللبنانية إليسا حالةً من التساؤلات لدى متابعيها، بعد نفيها الانضمام للمسلسل الإسبانيّ العالميّ “La casa de papel”، أو “بيت من ورق”، وذلك في ردّها على سؤال لأحد متابعيها عبر موقع “تويتر”.

وكتب متابع يُدعى عمر فارس، عبر “تويتر” قائلًا: “إليسا هل انضممت حقًا إلى طاقم عمل مسلسل “La casa de papel؟”، لترد عليه إليسا بالقول: “بالطبع لا”.

وأثارت إجابة إليسا العديد من التساؤلات حول حقيقة انضمامها للمسلسل من عدمه، خصوصًا بعد ردّها المباشر على المتابع.

وكانت شركة “نتفليكس” قد كافأت النجمة اللبنانية إليسا، بضمّها للمسلسل الإسبانيّ العالميّ “La casa de papel”، أو “بيت من ورق”، حيث رحّبت الصفحة الخاصّة بـ”نتفليكس” عبر “فيسبوك” بإليسا، معلنةً تواجدها ضمن عصابة البرفيسور.

I am ready to be part of the gang with the professor and the team! Thank you @NetflixMENA and @lacasadepapel

Nairobi, we’re coming to save you.

Love, Beirut! pic.twitter.com/yM9MGGJh3P

— Elissa (@elissakh) August 26, 2019