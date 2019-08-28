بعد إعلان “نتفليكس” انضمامها للمسلسل الإسباني.. إليسا تردُّ على مُتابعها بالنفي!

أثارت النجمة اللبنانية إليسا حالةً من التساؤلات لدى متابعيها، بعد نفيها الانضمام للمسلسل الإسبانيّ العالميّ “La casa de papel”، أو “بيت من ورق”، وذلك في ردّها على سؤال لأحد متابعيها عبر موقع “تويتر”.

وكتب متابع يُدعى عمر فارس، عبر “تويتر” قائلًا: “إليسا هل انضممت حقًا إلى طاقم عمل مسلسل “La casa de papel؟”، لترد عليه إليسا بالقول: “بالطبع لا”.

وأثارت إجابة إليسا العديد من التساؤلات حول حقيقة انضمامها للمسلسل من عدمه، خصوصًا بعد ردّها المباشر على المتابع.

وكانت شركة “نتفليكس” قد كافأت النجمة اللبنانية إليسا، بضمّها للمسلسل الإسبانيّ العالميّ “La casa de papel”، أو “بيت من ورق”، حيث رحّبت الصفحة الخاصّة بـ”نتفليكس” عبر “فيسبوك” بإليسا، معلنةً تواجدها ضمن عصابة البرفيسور.

I am ready to be part of the gang with the professor and the team! Thank you @NetflixMENA and @lacasadepapel Nairobi, we’re coming to save you.

Love, Beirut! pic.twitter.com/yM9MGGJh3P — Elissa (@elissakh) August 26, 2019

ونشرت “نتفليكس”، صورةً أرفقتها بتغريدة إليسا التي أبدت فيها إعجابها بالمسلسل ودوّنت عليها: “نتفليكس ترحّب في عصابة البرفيسور باسم بيروت بعد تغريدة لها أبدت فيها إعجابها بالمسلسل”، كما أعلنت عن غنائها مع البرفيسور، فقالت: “إليسا ستغني بيلا تشاو مع البروفيسور”.

وتلقّت إليسا، هديّةً من شركة “نتفليكس” عبارةً عن قناع لأحد أفراد العصابة بالمسلسل، وقالت “في شي انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلّاكي مصدومة، بس ضلك متفائلة! لأن مع الجزء الرابع حتصيري أسعد وحدة لملكة الإحساس، أو صار فينا نقلك بيروت”.