بعد سجنه العام الماضي، بتُهمة الاحتيال وسرقة أموال من النجمة هيفاء وهبي، فاجأ مدير أعمال الفنانة السابق محمد وزيري الجميع بنشر صورة له على “إنستجرام“.
وظهر وزيري في الصورة “السيلفي” بشعره “الكيرلي”، وبدا كأنه فقد بعضاً من وزنه، معلناً من خلال الصورة خروجه من السجن وعودته الى حياته الطبيعية، وهو ما تفاعل معه المتابعون بشكل واسع وعبّروا عن استغرابهم وتساءلوا عن مصير قضيته مع هيفاء.
الوزيري في أحدث ظهور له
وأرفق وزيري الصورة بتعليق كتب فيه ما معناه: “كلما عرفت نفسك أكثر وعرفت ما تريد، قلّلت من الأشياء التي تزعجك”.
تعليق هيفاء وهبي بعد التحفظ على أموال مدير أعمالها
من جانبها، علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على قرار التحفظ على أموال محمد الوزيري مدير أعمالها السابق.
وقالت هيفاء في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في “برنامج الحكاية“: “الحمد لله أنا مؤمنة بالقضاء المصري، وهذه الأمور نسيتها وتركتها للمحامين والإجراءات القضائية، ومركزة في أشياء أهم في حياتي”.
وأضافت: “إن شاء الله كل يوم الله بياخد لي حقي منه، والحياة فيها أشياء أهم من الوقوف عند أشخاص أذوك أو سرقوك”.
وتابعت هيفا وهبي: “في أشخاص عارفة قيمتنا، وفي نجاجات في انتظاري، فا الأمور القضائية تاركتها للقضاء”.
وعن أحدث أعمالها الفنية قالت هيفاء: “حاليا أصور فيلم جوري بين مصر ولبنان وأصور فيلما آخر، أما المسلسل فأحب اختياره بعناية لأنه متعب، وإذا لم يتواجد نص يساعد على التواجد في رمضان ممكن يكون خارج موسم رمضان، وهذا أحيانا أفضل”.
أزمة هيفا والوزيري
يذكر أن هيفاء وهبي حررت عام 2020، عن طريق محاميها المستشار ياسر قنطوش، محضر جنح ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى، بتهمة استيلائه على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات”.
اطلق سراحه وتم التحفظ على امواله بعد ان اتهمته الولية انه سرق منها 63 مليون ، لكنها صرحت انها غير مهتمة وهناك اشياء اهم من التوقف عند ايذاء شخص او سرقته اياك ؟؟؟!!!
ههههههههههه لطالما كانت لك صور وانتي جالسة في حضنه ؟؟!! فهل احتمال انه قعد وحدة ثانية في حضنه هو الذي ازعجك اكثر من سرقته لفلوسك كما تقولين ؟؟!!
أهو خرج من السجن ههههههه وقد يكون صحيح تم التحفظ على امواله المعلومة ، لكن هناك اموال اكثر باربعة او خمسة اضعاف قام بتهريبها لخارج مصر ، وكلها كم يوم وتلاقيه مليونير في دولة اوروبية ومعاه مزة هههههههههه يعني كان الافضل ان تحليها معاه ودي ههههههه انتي مازعلتي انه مسك كل حاجة في جسمك وعمل تمليس في القليل كما كان باين في الصور هههههههه ولا نقول اكثر .
ثم كيف استطعتي ان تحبسيه وتثبتي عليه تهمة السرقة ؟؟ فعادة في الدول المتقدمة اتهام مدير الاعمال بالسرقة لا يثبت ويكتفى بطرده من الوظيفة ، مع وضعه في الائحة السوداء ويعتبر سوء سلوك وتضيع اكثر من سرقة مادام هو يدير اعمالك .
لكن في القضاء المصري النزيه جدا ممكن تعملي العجايب هههههههه يكفي تغنين امام القاضي بوس الواوا ههههههه وهو يحكم لك في الكضية ويودي المتهم بستين دهية ههههههههه
من الفيديوهات تبعكم كان يبدو ان ليس فقط ماسك اموالك والحسابات تبعك ههههههههه انما ماسك اشياء كثيرة هههههههههه جاتو نيلة وهو يشبه واحد سباك مصري عندنا في لندن هههههههههه او يطلع اخوه او ابن عمه هههههههههه اذا هكذا ولا تهتمين شلة لندن تجيب لك حقك وزيادة ، رغم انك تستاهلين الي جرى لك هههههههههه المهم بطلي تزحلوق ههههههههه
ماذا تقول أنت؟