تصدر اسم الفنان أحمد سعد، محرك البحث جوجل السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة وذلك بعد إعلان انفصاله عن علياء بسيوني وأيضًا بسبب نجاحات الفنية المتوالية.

وقد انتشرت بعض الأخبار عن ارتباط الفنان أحمد سعد بخبيرة تجميل في مجال الموضة والتجميل وأنهما يعيشان قصة حب.

انباء حول ارتباط أحمد سعد وخبيرة تجميل معروفة

وقد تأكد البعض من وجود قصة حب بينهما بعد رؤيتهما معًا في أكثر من مكان، وأنهم سوف يعلنان الإرتباط قريبًا.

انفصال أحمد سعد وعلياء البسيوني

وكانت قد أعلنت مصممة الأزياء علياء البسيوني انفصالها عن زوجها الفنان أحمد سعد، عبر حسابها بموقع إنستجرام.

أحمد سعد وعلياء البسيوني

وكتبت :” الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله الغير طيب ومعدنه السئ وحابه اقوله شكرًا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي”.

فيلم جديد يجمع الأخوين عمرو وأحمد سعد

من ناحية أخرى، أعلن النجم عمرو سعد عن تعاونه مع شقيقه أحمد سعد في فيلم سينمائي جديد بدأ التحضير له.

وخلال لقائه مع et بالعربي في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي قال عمرو سعد: “ناوي أعمل أنا وأحمد فيلم سينمائي، أحمد سعد هيتقدم كنجم سينمائي مش هيببقى بيغني”.

وتابع: “في كاست كبير جدا بيشارك في الفيلم، هنبدأ تصوير السنة دي على أنه يتجهز للسنة اللي بعدها”.

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