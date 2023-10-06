ظهرت الفنانة القديرة صفية العمري بعد فترة غياب طويلة، من خلال عدد من الصور التي قامت بنشرها الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على “إنستجرام“، وذلك في مطار العراق مع عدد من الفنانات وهم هالة صدقي، بشرى، شذى حسون والمخرجة إيناس الدغيدي، وذلك من أجل مشاركتهم في مهرجان العراق الدولي.

أحدث ظهور لـ صفية العمري

حيث ظهرت صفية العمري بإطلالة كاجوال من الجينز، وكان في استقبالهم رئيس مهرجان العراق الدولي والفنانة العراقية شذى حسون، هذا وقد حازت الصور إعجاب الجمهور وتدوالها عبر وسائل التواصل الأجتماعي .

“كان لك معايا” آخر أعمال الفنانة صفية العمري

يذكر أن الفنانة صفية العمري اختفت عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة وكانت آخر أعمالها فيلم “كان لك معايا” منذ 3 سنوات حيث عرض في عام 2020، كما شاركت في فيلم “فص ملح وداخ” في 2016 .

كما انضمت لفريق عمل مسلسل “ليالي الحلمية” الجزء السادس مع الفنانة إلهام شاهين ودرة والراحل هشام سليم في 2016، وفي 2011 شاركت منة شلبي وآسر ياسين فيلم “بيبو وبشير”، ومسلسل “نظرية الجوافة” في 2013، كما شاركت في فيلم “الليلة الكبيرة” في 2015، هذا بالإضافة إلى أعمالها السينمائية والتلفزيونية السابقة .

مهرجان العراقي الدولي

كانت الفنانة العراقية شذى حسون قد أعلنت عن انطلاق “مهرجان العراق الدولي” خلال تواجدها في القاهرة، قائلة: “حبيت أصرّح بإعلان المهرجان من مصر، سأقيم عراق Awards، هيكون أول مهرجان عربي تكريمي وهنكرّم فيه أحسن فنان وأحسن مطرب وأحسن ممثل، لأول مرة هيكون في هذا النوع من المهرجانات في العراق، خاصة في بغداد”.

كما أضافت: “المهرجان هيكون فيه فنانون من كل الوطن العربي، وهيكون فيه منظّمون متخصّصون… مهرجان عراق Awards، هيغير نظرة الوطن العربي عن بلدنا العراق أمنياً أولاً، العراق اليوم جميل جداً، والسلام به كبير جداً الحمد لله وهنشوف انفتاحا كبيرا والإعلام المصري هيكون مدعوا للمهرجان”.

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