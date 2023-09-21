تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للطفل طارق عرفة، نجل المخرج عمرو عرفة، والذي شارك منذ 18 عامًا في بطولة فيلم “السفارة في العمارة” مع الزعيم عادل إمام، حيث جسد دور ‘إياد’ الطفل الفلسطيني الذي استشهد في نهاية أحداث الفيلم.

مهنة طارق عمرو عرفة

وتساءل كثيرون عن سبب إختفاء طارق، ونشر أحدهم صوراً له من خلال الفيلم، وعلق عليها قائلاً :’ أين طارق عرفة .. إياد الفلسطيني’؟.

و حرص والده المخرج عمرو عرفة على الرد على هذه التساؤلات من خلال تغريدة، قال فيها: ‘طارق اتخرج من الجامعة وبيشتغل مساعد مخرج’.

فيلم «السفارة في العمارة»

تدور أحداث فيلم “السفارة في العمارة” الذى عرض لأول مرة في 19 يوليو 2005، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، ويزال الجميع يشاهده وقت عرضه على شاشات التلفزيون.

وخلال تواجده في دبي يتعرف على الطفل إياد، وهو طفل فلسطيني يحلم بالعودة لفلسطين، وعند عودته يستشهد إياد برصاص قوات الاحتلال، مما يفجر ثورة بطل العمل شريف خيري، ويرفض أن يبيع الشقة.

جسد دور الطفل إياد في فيلم السفارة في العمارة الطفل طارق عرفة، ورغم إجادته للدور، إلا أن طارق عرفة لم يظهر في أي عمل فني آخر.

من هو طارق عرفة ؟

وطارق عرفة هو نجل مخرج الفيلم المخرج عمرو عرفة، وعمه هو المخرج الكبير شريف عرفة، وهو حفيد المخرج الراحل سعد عرفة، حيث ينتمى طارق لعائلة فنية تعمل في الإخراج، لذا قرر هو الأخر أن يحترف الإخراج، وعمل مع عمه شريف عرفة كمساعد مخرج في فيلم الممر.

طارق عرفة وعلاء ولي الدين

من ناحية أخرى نشر عمرو عرفة، صورة تجمعه بالفنان الراحل علاء ولي الدين، وروى من خلالها ذكرياته كاتباً: “كنّا في الخطاطبة زي اليومين دول، وكان موسم اليوسفي، وكان علاء ينده على الفلاحين ويحطوا قفص اليوسف أفندي قدامه ويطلب قفص تاني عشان عارف إن القفص هيخلص قبل ما يجيبوا تاني.. الله يرحمك يا علاء، طارق ابني نسخة مني وأنا صغير”، ويبدو طارق في الصورة أصغر بكثير من الشكل الذي ظهر عليه في فيلم السفارة في العمارة.

درس طارق عرفة السينما وتخرَّج في جامعة بورنموث بإنكلترا Bournemouth University عام (2017) وهو مواليد 1995، أي أنه بعمر الثامنة والعشرين حاليا، و وهو نجل عمرو عرفة من زوجته الفنانة التشكيلية سوزى عرفة.

وبحسب عمرو عرفة، ظهر طارق في إعلانات تجارية لإحدى أنواع الشوكولاتة.

تسبب في بكاء شويكار

كشف المخرج عمرو عرفة، عن تأثر الفنانة الراحلة شويكار وبكائها بعد مشاهدها مشهد استشهاد الطفل إياد فى فيلم السفارة فى العمارة خلال العرض الخاص.

وكتب عمرو عرفة، عبر حسابه بموقع تويتر:” شويكار حضرت العرض الخاص لفيلم السفارة فى العماره وبكت بكاء شديد على موت الطفل أياد اللى هوه ابني فى الحقيقة طارق.. يومها قولت لها شويكار أنتى أعظم ممثلة كوميدية انجبتها مصر وفرحت قوى ونسيت الحزن”.

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