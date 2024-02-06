كشفت الفنانة المصرية ساندي، بعضا من أسرار حياتها الشخصية، كما تطرقت لعدد من كواليس أعمالها الفنية.

كما كشفت ساندي، خلال ضيافتها ببرنامج “واحد من الناس“، من تقديم الإعلامي عمرو الليثي ومعروض بفضائية “الحياة” المصرية عن علاقة القرابة التي تربطها بعدد من الفنانين، ومنهم الفنان الكبير الراحل ممدوح عبد العليم.

ساندي: أنا من عائلة فنية

قالت ساندي: أنا من عائلة فنية، عم والدتي هو الفنان الكبير الراحل ممدوح عبد العليم، وابن عمها المخرج الراحل علاء محجوب، ودائما أقول عن ابنته الفنانة نسمة محجوب أنها ابنة خالي من باب الاختصار.

وأكملت: تربيت في هذه الأجواء الفنية من صغري، وكنت أحب الغناء جدا، وتمنيت دراسة الموسيقي، لكن درست السياحة والفنادق وكنت متفوقة فيها جدا.

وردا على سؤال هل تمثيل أكثر إلى الغناء أم إلى التمثيل، قالت ساندي: “الحاجتين بيكملوا بعض، أنا بحب المزيكا أكثر لأن عندي حاجة بقدمها في المزيكا”.

وكشفت عن عشقها للفنانة الكبيرة سعاد حسني كفنانة استعراضية ممثلة ومغنية، ومن بعدها شريهان، ومن الأصوات الطربية نجاة وفايزة أحمد وفيروز

عن فيلم “تاج”

تطرقت ساندي إلى علاقتها مع النجم المصري تامر حسني، وخاصة فترة تعاونها معه في تصوير فيلمه “تاج”.

قالت الفنانة عن “تامر”: “هو يحب الخير لمن معه ويحمسهم ويحفزهم، وهذا لمسته في كواليس العمل معه”، موضحة أنه صبر عليها في تصوير المشاهد بسبب خشيتها من الوقوف أمام الكاميرا.

كما كشفت ساندي أنها تعلمت من “تامر” التحامل على النفس لإرضاء الجمهور، فروت: “لم يرفض أن يلتقط صورة مع معجبة رغم أنها أصابت عينه بهاتفها الجوّال، ورغم عدم قدرته على فتح عينه، تحامل على نفسه والتقط صورة معها”.

تبرع بالأعضاء

على الصعيد الشخصي، ذكرت ساندي أنها دائما ما تصدق المحيطين بها، بما عرضها للنصب في عدد من المواقف، خاصة من طليقها، دون أن تروي ما تعرضت له منه.

وأكدت الفنانة المصرية استعدادها للتبرع بأعضائها للمحتاجين، مشددة على أنها مستعدة للموت، فهي تؤمن بأن الحياة الحقيقية تبدأ بعد الوفاة.

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