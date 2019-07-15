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حلا شيحة ترد على انتقادات متابعيها لفستانها : ” سبتلكم الهداية “

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نشرت الفنانة المصرية ” حلا شيحة ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من حفل توزيع جوائز ” بياف ” اللبناني في دورته العاشرة .

وأثارت الصورة الكثير من الجدل ووجه إلى ” حلا ” عددا من الانتقادات بسبب إطلالتها في الحفل والتي اعتبرها البعض صدمة لهم .

حيث ظهرت حلا مرتدية فستانا مكشوف من الأعلى وكاشف للذراعين وهو أول ظهور لها بملابس مكشوفة منذ قرار خلع الحجاب والعودة إلى الفن .

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Biaf Lebanon merci Biaf#lebanon# Dress @alfazairy thank you 🙏 for the amazing dress very unique just like you hair and makeup reference and jewelry @maigalal Makeup @makeupbymichelkiwarkis Photography @micheltaklaofficial Jewelry @tufenkjian @jaybassam for the great help

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وانتقد كثيرا من المتابعين هذه الإطلالة وقامت إحدى المتابعات بكتابة تعليق لها تدعو لها فيه بالهداية ونور البصيرة قائلة : ” ربنا ينور بصيرتك ويهديكي ” .

ليأتي رد حلا قويا وصادما وكتبت : ” سبتلكم الهداية ليكم ” .

وهو ما أثار انتقادات جديدة ضدها من البعض مدافعين عن تلك المتابعة باعتبارها لم تقل لها ما يؤذيها لتتلقى ردا بهذه الحدة .

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