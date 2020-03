حلا شيحة : ” لو حبيتي إنسان مقدركيش سيبيه فورا “

View this post on Instagram

الست قوية فعلا .. قوتها في طيبة قلبها و حنيتها … سر قوتها في ضعفها احياناً و جمالها في بساطتها الست فعلاً قوية لانها مخلوقة بفطرتها أم تمتلك ملَكة خاصة مش موجودة عند الرجل قدرة لتحمل ظروف الحياة و صعوبتها مع تربية اولادها و اهتمامها ببتها و جوزها الست قوية فعلاً علشان ربنا خلقها جميلة بكل تفاصيلها الست القوية لازم تتأكد انها قوية لان جواها سر الحياة كلها ، بتبني و بتربي و بتكبر و في أيدها تزرع كل الخير و السعادة و تطلع أولاد يكبروا يكملوا طريق الحياة لحياة أفضل الست قوتها في أنوثتها و هدوئها و ابتسامتها و ثقتها في نفسها كوني دايماً قوية تعرفي قيمة وجودك و نفسك أنتي غالية و عالية . أوعي تقللي من نفسك و لا من مشاعرك ولا طيبة قلبك ولو حتي حبيتي إنسان مقدرش ده فيكي سيبيه فوراً و متخليش طاقته السلبية تأثر فيكي أو تفقدك ثقتك في نفسك . الست القوية دي كل واحدة فينا جوانا كوني قوية علشان نفسك و حبايبك اللي محتاجينك ♥️❤️💘🌹🥰🌷 لكل ست عربية اُكِن لكي كل الاحترام و التقدير و اعرف ان كثير من السيدات يعانوا من صعوبات الحياة افتكروا دايما انتن الأجمل و الأقوي 💝