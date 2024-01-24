تعيش النجمة نانسي عجرم حالة من النشاط الفني، ولكن ربما كلما يزداد ضغط الحفلات عليها تبحث عن التصاميم التي تفضلها على قوامها وتشعرها بالراحة، غير مبالية بتكرارها.

وبالفعل ظهرت نانسي بفساتين سهرة جذابة خلال المناسبات المختلفة الأخيرة التي حضرتها، سواء خلال حفلها بالسعودية في ليلة صلاح الشرنوبي، أو حضورها حفل جائزة صناع الترفيه Joy Awards 2024.

نانسي عجرم تقع في فخ التكرار

ولكنها لم تكن الأولى التي تعتمد هذه الفساتين، بل سبقتها نجمات أخريات، فهل وقعت نانسي في فخ التكرار دون أن تدري؟ ومن صاحبة الإطلالات الأجمل بهذه الفساتين؟ شاهدي الصور حتى تتمكني من الحكم.

فستان نانسي بحفل Joy Awards 2024

لفتت نانسي عجرم الأنظار بفستانها الأحمر خلال حضور حفل Joy Awards 2024، وهو فستان مرصع بالترتر بالكامل يتسم بالأنوثة والجاذبية، ومن توقيع ماركة دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana، وقد تناسب معها بشكل كبير، ونسقت معه حقيبة كلتش حمراء وحذاء أحمر.

يجدر بالذكر أن ثمن فستان النجمة نانسي عجرم يبلغ 6000 دولار أمريكي بحسب موقع العلامة الشهيرة.

سيرين عبد النور سبقتها وارتدته

وكانت سيرين عبد النور قد اعتمدت الفستان ذاته في اطلالة نهاية عام 2022، حيث اختارت الفستان بنفس اللون وتناسب مع قوامها الممشوق أيضاً، ونسقت معه الحذاء الذهبي والكلتش الذهبية.

فستان نانسي عجرم في حفل صلاح الشرنوبي

خلال حفل ليلة صلاح الشرنوبي، التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي بالسعودية، اعتمدت نانسي عجرم فستان جيرسيه لامع بكسرات تحدد الخصر من ماركة ALESSANDRA RICH، وتزين الفستان بفيونكة أسفل الصدر.

فستان بريانكا شوبرا

وقد سبقتها النجمة الهندية بريانكا شوبرا بارتداء هذا الفستان خلال احدى حفلاتها في شهر ابريل لعام 2023، ونسقت معه حذاء أسود.

يجدر بالذكر أن ثمن هذا الفستان بحسب موقع البيع حوالي 2009 يورو.

حفل Joy Awards

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج لعدد من الفعاليات ضمن “موسم الرياض” ما بين الفنية والرياضية والغنائية والتي تشهد حضور عدد ضخم من الجماهير السعودية والعربية وسط تغطية إعلامية عالمية.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ وجه بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل “روائع الموجي” تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل “ذكريات شنودة” تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة، وحفل “روائع الشرنوبي” تكريمًا للموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي.

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