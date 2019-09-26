خناقة بين إليسا وتركي آل الشيخ تصل إلى ” البلوك “

شهدت الساعات القليلة الماضية مشادة وحربا كلامية بين الفنانة اللبنانية ” إليسا ” وبين المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية والتي تطورت بحضور الـ ” بلوك ” بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قاما بحذف بعضهما من حسابي ” تويتر ” و ” إنستغرام ” .

وبدأت الأزمة بينهما عندما طلبت إحدى المعجبات بالفنانة إليسا أن أن تقيم حفلا في المملكة العربية السعودية .. وسؤال إليسا عن عدم تواجدها في حفلات العيد الوطني للمملكة على غرار المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب .

ليأتي رد إليسا على ذلك عبر تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” وكتبت قائلة : ” عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية سيحدث ذلك إن كان الوقت مناسبا .. وليس عليك أن تسأل أي شخص عن ذلك لأنني حيث أنا أستحق أن أكون ” .

When you want to see me in concert, it will happen if the time is right. You don’t have to ask anyone for it because I am where I deserve to be https://t.co/lAwgfRFjIp — Elissa (@elissakh) September 24, 2019

وأثارت هذه التغريدة غضب تركي آل الشيخ والذي قام بالرد على إليسا في تغريدة له عبر حسابه على تويتر وكتب : ” عشان كذا لم تستحقي أن تدعي ” .

عشان كذا لم تستحقي ان تدعي ! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 25, 2019

وردت إليسا على تغريدة تركي آل الشيخ وقالت : ” بشكرك معالي المستشار .. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة .. على العموم ما في شي بيغير من محبتي للشعب السعودي ” .

بشكرك معالي المستشار. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي https://t.co/kEcLJELnIE — Elissa (@elissakh) September 25, 2019

ليرد عليها تركي بطريقة قاسية وبكلمات تحمل هجوما على إليسا فكتب : ” ما بننتظر محبتك .. محبتك خليها لك .. ولا شكر على واجب ” .

ما بننتظر محبتك … محبتك خليها ليكي … ولاشكر على واجب — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 25, 2019

واختتمت إليسا هذا السجال قبل أن تقوم بحذف تركي آل الشيخ بكتابة تغريدة قالت فيها : ” أكن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية وشعبها والوقت الذي ترونه مناسبا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة ” .

أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها والوقت الذي ترونه مناسبا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة❤. — Elissa (@elissakh) September 25, 2019

ليرد عليها تركي آل الشيخ بتغريدة قائلا : ” أيوه كذا بوضوح .. أحب المملكة وفي الوقت إلي بنطلب فيه أنا جاهز ” .

ايوه كذا بوضوح … احب المملكه وفي الوقت الي بنطلب فيه انا جاهز 👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 25, 2019

وكانت قد انتشرت منذ فترة أخبارا عن أن إليسا ممنوعة من دخول السعودية وإحياء حفلات فيها بسبب خلاف بينها وبين تركي آل الشيخ .

وأن استغناء ” mbc ” عنها في برنامج ” ذا فويس ” يعود إلى أن حلقات البث المباشر سيتم تصويرها في السعودية وإليسا غير مرحب بها هناك .. لذلك لم تكن إليسا ضمن لجنة تحكيم الموسم الخامس من ” ذا فويس ” .