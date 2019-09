خناقة بين إليسا وتركي آل الشيخ تصل إلى ” البلوك “

شهدت الساعات القليلة الماضية مشادة وحربا كلامية بين الفنانة اللبنانية ” إليسا ” وبين المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية والتي تطورت بحضور الـ ” بلوك ” بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قاما بحذف بعضهما من حسابي ” تويتر ” و ” إنستغرام ” .

وبدأت الأزمة بينهما عندما طلبت إحدى المعجبات بالفنانة إليسا أن أن تقيم حفلا في المملكة العربية السعودية .. وسؤال إليسا عن عدم تواجدها في حفلات العيد الوطني للمملكة على غرار المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب .

ليأتي رد إليسا على ذلك عبر تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” وكتبت قائلة : ” عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية سيحدث ذلك إن كان الوقت مناسبا .. وليس عليك أن تسأل أي شخص عن ذلك لأنني حيث أنا أستحق أن أكون ” .

When you want to see me in concert, it will happen if the time is right. You don’t have to ask anyone for it because I am where I deserve to be https://t.co/lAwgfRFjIp

