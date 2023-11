نشرت الفنانة رحمة حسن -في وقت سابق- عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل «إنستجرام»، صورة لشقيقتها الكبرى صوفيا، معلقة عليها، قائلة:«my big sister she is my father my mother my everything.happy Mother’s Day to us @sofiehdad».

شقيقة رحمة حسن

وعبر متابعو الفنانة رحمة حسن عن دهشتهم لاختلاف الشبه بينها وبين شقيقتها الكبرى، حيث علق معجب لها، قائلًا: «ازاي مفيش شبه خالص»، كما علق معجب آخر، قائلًا: «ده مش أنتي خالص»، فيما عبر البعض عن إعجابهم بجمال شقيقتها، متمنين لهما الصحة والسعادة والنجاح.

من هي رحمة حسن؟

رحمة حسن ممثبة مصرية بدأت العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلك الفترة،وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلاله دورًا صغيرًا.

وجاءت انطلاقتها الحقيقية في فيلم (العالمي) مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم (سمير وشهير وبهير) في عام 2010، ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها (أزمة سكر، الداعية، موجة حارة)، ومن أبرز أعمالها: “سابع جار، ولاد تسعة، لأعلى سعر، وش تاني، نوارة”.

آخر أعمال رحمة حسن

وشاركت رحمة حسن في بطولة مسلسل سابع جار وهو بطولة “دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم”، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏وهبة يسر.

