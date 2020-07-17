أثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين موجة كبيرة من الجدل، خلال اليومين الماضيين، بعد اعلانها عن انفصالها عن زوجها رجل الاعمال الليبي يوسف المقريف وما صاحب ذلك من اعترافات صادمة حول علاقاته الجنسية الغير منضبطة ونقله له مرضا جنسيا بسبب ذلك.

وعلى الرغم من التفاصيل الصادمة التي نشرتها روان بن حسين على العلن، حول خيانة زوجها الليبي لها ونقله إليها مرض جنسي يسمى مرض الورم الحليمي أو “HPV” بسبب علاقاته غير الشرعية، وأيضًا الخطورة التي حاقت بابنتها لونا والتي كانت معرضة للإصابة بهذا الفيروس، جاءت ردة فعل يوسف المقيرف صادمة وليس كما كان يتوقعها الجميع.

ففي حين توقع الجميع ان يخرج رجل الاعمال الليبي ليدافع عن نفسه من التهم الموجه اليه فقد اكتفى بنشر مقطع فيديو قصير له وهو يستمع الى اغنية “كدابين” للمطربة المصرية شيرين في يبدو انه اتهام منه لروان بن حسين بالكذب.

أما روان بن حسين فقد خرجت بفيديو قالت فيه أنها لم تكشف حتى الان سوى تفاصيل قليلة من قصتها وانه ما زال لديها الكثير من الصور والتقارير و”البلاوي التي يشيبب لها الراس”، حسب تعبيرها، وبررت جرأتها في طرح هذا الموضوع بالقول ان رسالتها اكثر من التأثير على الناس بطريقة لبسهم او سفرهم بل ان رسالتها ان تساعد بنات مروا او يمرون بنفس ما مرت به.