أثارت الإعلامية المصرية “رضوى الشربيني” مقدمة برنامج “هي وبس”، قلق محبيها بعد ظهورها في بث مباشر عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”، حيث كانت تبكي وتتحدث عن الموت، مما جعل الجمهور يتسأل عن سبب ظهورها بهذه الحالة.

حيث ظهرت رضوى في إضاءة خافته للغاية كما أخفت عينيها الباكيتين بواسطة نظارة، محاوله بذلك أن تخفي آثار حزنها عن محبيها ومتابعيها، لكنها واصلت البكاء عندما بدأت بالحديث لمتابعي البث المباشر الخاص بها، حيث قالت: “آه شكلي تعبان منمتش من إمبارح خالص.. بس كل حاجة هتعدي I am sure ( أنا متأكدة) كل حاجة هتبقى زي الفل”.

وتابعت الشربيني حديثها وسط دموعها: “أنا كويسة أنا زي الفل.. هي بس الواحد لما حد بيموت أو بيفقد حد، بيبقى متضايق وده طبيعي”.

حيث أن رضوي قد ظهرت في هذا البث المباشر بعد عودتها مباشرة من زيارة الفنانة “صفاء أبو السعود” لتعزيتها في وفاة زوجها رجل الأعمال السعودي صالح كامل صاحب مؤسسة ART وراديو وتليفزيون العرب، حيث افتتحتت رضوي هذا البث، بقولها: “شعرت بأنني في حاجه للونس، وأردت أن تؤانسوني.. أول مرة أفكر أطلع لايف من غير رموش ومكياج وأول مرة أخرج من البيت منذ فترة طويلة حاجه بؤس أوي لكن كلنا بنمر بلحظات مش حلوة وبتعدي”.

واختتمت الإعلامية رضوي الشربينى حديثها قائلة: “والواحد لما بيفقد حد بيكون متضايق طبيعي وأنا راجعة من عزاء الشيخ صالح كامل، توفى في أيام مفترجة ادعو له ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، وحشتوني أوي ومش عايزة أبكي تاني كله هيعدي وأكيد هعمل “لايف” تاني وأكون في ظروف أحسن من كده.. أنا كويسة لأنكم معايا وقوية بيكم”.