موجة كبيرة من الغضب أثارها «مسلسل لانش بوكس» بطولة الفنانة غادة عادل، عبر مواقع السوشيال ميديا، وذلك بسبب مشهد في الحلقة السادسة من العمل، ظهرت خلاله الفنانة جميلة عوض استعانت فيه بجملة لأم طفل فلسطيني قتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مشهد جميلة عوض في مسلسل «لانش بوكس» المثير للجدل

وانتشر مشهد خلال الساعات القليلة الماضية، للفنانة جميلة عوض التي تجسد دور «ندى» وظهرت وهي تبحث عن شخص يعمل بمحل خلال أحداث الحلقة وتصفه بقول «شعره كيرلي وابيضاني وحلو».

الأمر الذي أثار غضب المشاهدين من جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك لاستغلالهم لمأساة أهالي الشهداء في غزة لكتابة سيناريوهات مسلسلات، وليس بها أي مراعاة لمشاعر أهالي فلسطين.

عبارة الأم الفلسطيني «يوسف شعره كيرلي»

«شعره كيرلي وابيضاني وحلو» هي كلمات لأم طفل فلسطيني يدعى يوسف، والتي قالتها الأم بعد قتل طفلها على يد الاحتلال الإسرائيلي لوصف صغيرها أثناء البحث عنه في مستشفيات غزة بعد قصف منزلهم.

مخرج «لانش بوكس» يعتذر عن مشهد الطفل الفلسطيني

واعتذر مخرج مسلسل «لانش بوكس» هشام الرشيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قائلا: «الاعتذار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لإخوتنا مع نص مشهد المسلسل غير المقصود بالمرة، لم ولن تكون القضية في يوم مجالا لأي شيء غير الدعم والاحترام، الله يصبر أهلنا في فلسطين ويعينهم».

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المسلسل سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي. ويشارك في بطولته فدوى عابد، وصدقي صخر، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وأسامة أبوالعطا، وأحمد الشامي.

تفاصيل مسلسل لانش بوكس لـ غادة عادل

«لانش بوكس» هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي «Good Girls»، الذي عرض منه خمسون حلقة في الفترة من 2018 حتى 2021، وحقق نجاحًا وانتشارًا حول العالم.

أحداث مسلسل لانش بوكس

المسلسل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجآت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.

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