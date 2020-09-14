تحولت الممثلة السورية “​سوزان نجم الدين”​ إلى شبيهة للنجمة العالمية الراحلة ​مارلين مونرو​، إذ نشرت عبر صفحتها الرئيسية على موقع تواصل الإجتماعي “إنستجرام”، مقطع فيديو قصير، تضمن صورة لها ظهرت فيها بإطلالة مشابهة لإطلالة نجمة الإغراء الراحلة والتي إشتهرت بها.

وبدت سوزان نجم الدين جالسة على كرسي، مرتديةً فستاناً باللون البرتقالي، مع حذاء باللون الأسود، فيما إعتمدت تسريحة شعر مونرو الشهيرة، وعلّقت بالقول:”صورة اليوم من زمن الحب، سوزان نجم الدين، مارلين مونرو، لوس انجلوس، أمريكا”، وتفاعل المتابعون مع إطلالتها هذه بشكل كبير، إذ أثنوا على جمالها، وشبهها الفعلي لمونرو.

في سياقٍ آخر، تداولت حسابات معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مقطع فيديو للنجمة السورية سوزان نجم الدين من نفس الاحتفال ، وهي تغني وترقص إلي جانب وفاء عامر علي أنغام الاغنية الشهيرة “بنت الجيران” لمطرب المهرجانات الشعبية “حسن شاكوش”، وحظي هذا المقطع بتفاعل كبير بين الجمهور بسبب إطلالة نجم الدين الجريئة ورقصها؛ إذ إن الفيديو يأتي بعد فترة وجيزة من ظهورها في أحد البرامج وحديثها عن أبنائها وحزنها الشديد لعدم تمكنها من رؤيتهم فترة طويلة نظرًا لإقامتهم مع زوجها في أمريكا.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن سوزان نجم الدين كانت قد خاضت الموسم الرمضاني 2019 بـ”مسلسل ابن اصول” بطولة مع حمادة هلال، ‏وأيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، و‏أحمد حلاوة، وأحمد كرارة، وحمزة العيلي، والطفل محمد الفخراني، ولاشينة لاشين، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، و‏إخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي‎.‎