شام الذهبي تكشف حقيقة انفصال والدتها ” أصالة ” وطارق العريان وعلاقتها به

انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو ل ” شام الذهبي ” إبنة الفنانة السورية ” أصالة ” وهي تتحدث عن العلاقات الزوجية والرجل وتستعين بالإعلامية ” رضوى الشربيني ” بالحديث عن الرجل الحقيقي الذي يعامل المرأة كملكة .

وهو ما فسره بعض المتابعين عن إنها تتحدث عن زوج والدتها المخرج ” طارق العريان ” وإنه تلميح على انفصال والدتها عنه وإعلان لخبر الطلاق بينهما .

وخرجت شام للرد على ذلك في تصريحات تليفزيونية لها من خلال لقائها ببرنامج ” The Insider ” لتؤكد أنها لم تقصد الإساءة إلى زوج والدتها طارق العريان أوالتلميح بوجود أزمة وخلافات بينهما .. وإنها تحترم طارق العريان للغاية وأنها لم يكن فى بالها ذلك أبدا .

فقالت : ” التعليق الذي قمت بنشره لم أكن قاصدة به والدتي وزوجها المخرج طارق العريان وكل ما كتب غير صحيح ” .

وتابعت شام : ” انا بعشق أنكل طارق وهو من أعظم الرجال اللي شفتهم بحياتي وكتير بحبه وبحترمه وبشوفه راجل مثالي ” .