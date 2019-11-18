شام الذهبي تكشف حقيقة انفصال والدتها ” أصالة ” وطارق العريان وعلاقتها به

انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو ل ” شام الذهبي ” إبنة الفنانة السورية ” أصالة ” وهي تتحدث عن العلاقات الزوجية والرجل وتستعين بالإعلامية ” رضوى الشربيني ” بالحديث عن الرجل الحقيقي الذي يعامل المرأة كملكة .
وهو ما فسره بعض المتابعين عن إنها تتحدث عن زوج والدتها المخرج ” طارق العريان ” وإنه تلميح على انفصال والدتها عنه وإعلان لخبر الطلاق بينهما .
وخرجت شام للرد على ذلك في تصريحات تليفزيونية لها من خلال لقائها ببرنامج ” The Insider ” لتؤكد أنها لم تقصد الإساءة إلى زوج والدتها طارق العريان أوالتلميح بوجود أزمة وخلافات بينهما .. وإنها تحترم طارق العريان للغاية وأنها لم يكن فى بالها ذلك أبدا .
فقالت : ” التعليق الذي قمت بنشره لم أكن قاصدة به والدتي وزوجها المخرج طارق العريان وكل ما كتب غير صحيح ” .
وتابعت شام : ” انا بعشق أنكل طارق وهو من أعظم الرجال اللي شفتهم بحياتي وكتير بحبه وبحترمه وبشوفه راجل مثالي ” .
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. بعد البوست الذي أثار الجدل.. ماذا قالت #شام_الذهبي ابنة #أصالة عن #طارق_العريان ؟ شاهدوا التفاصيل في #TheInsiderAr #تلفزيون_دبي #على_أوان #TheInsider @dubaitv @onawaan @shamalzahabi @assala_official @tarekalarianofficial @randajabr