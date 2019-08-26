شاهدوا أنغام تحتفل بزوجها بطريقتها.. وهو يرد: “بلا تظبيط”!

هنأت الفنانة المصرية أنغام زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بمناسبة فوزه بالجائزة الفضية (غلوبال ميوزك أوردز)، عن التوزيع الموسيقي لأغنيتها “حالة خاصة جداً”.
ونشرت أنغام صورة زوجها على تطبيق “انستغرام” وعلقت عليها “الميدالية الفضية غلوبال ميوزيك، عن توزيع أغنية حالة خاصة جدًا، ألف مبروك أحمد إبراهيم، جائزة مستحقة”.
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الف مبروك #أحمد _إبراهيم جائزه مستحقه الميدالية الفضيه عن توزيع أغنية #حاله_خاصه_جدا #أنغام @ahmedibrahimmusic 💪🏼♥️🇪🇬 #جلوبال_ ميوزيك _أورد
بدوره أعلن أعلن عن فوزه بالجائزة من خلال نشره صورة لأنغام وهي تغني وعلق عليها بالقول “الميدالية الفضية / غلوبال ميوزك أوردز، (الأعمال المتميزة) على مستوى العالم أحمد إبراهيم من (مصر)، عن توزيع أغنية انغام حالة خاصة جدا 2019 العربي الوحيد والفائز الوحيد عن (التوزيع الموسيقي)، تقدير لجنة من فنانين أجانب بلا تظبيط ولا فوت مضروب، صحيح ما اخدتش كأس العالم لكن، هي لطيفة أدبيا لأنها جائزة موسيقية تقديرية بدون حفلات وسبونسرز، لكن أهميتها بالنسبالي كا CV اعتراف مواقع توثيق بيانات فنانين العالم بيها زي imdb”.
وأضاف: “بمناسبة حالة خاصة جدا وأنغام، أكتر فنان تم محاربته وتشويهه من بعض أقلام وإعلام (بلدي) من وقت نزول ألبوم أنغام هو (العبد لله) وصل لحد وصفي بالمبتدئ ومسحوا ١٧ سنة تعب ونجاح وحذف اسمي من المرشحين في استفتاء بعض الجوائز المحلية، شكرا”.