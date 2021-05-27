نشر الفنان اللبناني “وائل جسار” عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” أحدث صورة تجمعه بإبنته الكبري «مارلين» حيث لاقت الصورة إعجابًا كبيرًا من قبل متابعيه وأصدقائه.

واستطاعت مارلين جسار، أن تخطف الأنظار من والدها حيث تميزت بجمال لافت لأنظار كثير من المتابعين عبر التعليقات، وانقسم المتابعون بين من رأى أن الفتاة التي عرفوها منذ الصغر وأصبحت شابة الآن تشبه والدها وبين من رأى أنها تشبه والدتها بشكل أكبر.

يُشار إلى أن جسار تجمعه علاقة مميزة بعائلته وبزوجته ميراي مقدسي التي عاش معها قصة حب مميزة، حيث يحرص على نشر صور لعائلته في المناسبات المميزة. وكان وائل قد نشر قبل فترة صورة لعائلته خلال احتفالهم بيوم ميلاد ابنه حيث تمنى له العمر الطويل وكتب: “حبيب قلبي يا روحي انت ان شاءالله بينعاد عليك مية سنة “.

شاهد .. وائل جسار يتعرض للإغماء في أحد البرامج

من ناحية أخري، وخلال الفترة الأخيرة وقع الفنان وائل جسار ضحية أحد برامج المقالب خلال شهر رمضان 2021 ، خاصة بعد أن تحول البرنامج إلى مأساة حقيقية وتعرضه لحالة من الإغماء، وتسبب المقلب الكوميدي الذي يحمل اسم “برنامج 5 نجوم” بدخول الفنان، في حالة إغماء بسبب إيهامه بأنه ساهم بمقتل الفنان المصري مصطفى قمر من دون قصد.

ودخل الفنان «جسار» في حالة شبه إغماء، أثناء مشاركته وانهار على الأرض في ظل أجواء مصطنعة من التوتر والحرائق والأحداث الغريبة.

وبعد حدوث توتر شديد في الموقف كشف مصطفى قمر عن نفسه، وانهار جسار وقال: “ده مش هزار يا زلمة، كنت راح أموت.. والله حرام”.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن وائل جسار طرح أغنية بعنوان “ولا في الأحلام” والتي صدرت بشكل رسمي عبر قناة الشركة المنتجة على يوتيوب.

وتخطت الأغنية حاجز 2 مليون ونصف مشاهدة والذى طرحها مؤخرًا، وصورها بطريقة الفيديو كليب من إخراج فادى حداد الذى قدم العمل بشكل مميز لهذه الأغنية أشبه بفيلم هوليوودى قصير، والعمل يحمل كما كبيرا من الجماليات المرئية، سلط الضوء فيها على منطقة طبيعية مميزة فى لبنان.

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